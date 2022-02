Tessa Wullaert niet fit voor duel Red Flames tegen Slovakije

De Flames zijn de hoogste gerankte ploeg op de Pinatar Cup. Concurrenten voor de winst zijn Schotland, Rusland en Polen. Serneels koos voor het toernooi in Pinatar in functie van de komende WK-wedstrijden in Albanië en Kosovo. Kwestie van vooral tegen ploegen te spelen die onder de bal kruipen.

Een versterkte defensie ontregelen zonder Wullaert, lukt dat? De kapitein van de Flames mist amper minuten, noch van Anderlecht, noch van de nationale elf. Haar laatste gemiste interland was die in Spanje van juni vorig jaar toen half Anderlecht met een covidbesmetting moest thuisblijven.

Het ziet er nu dus naar uit dat het tegen Slovakije, 24 plaatsen lager op de wereldranglijst, zonder Wullaert zal zijn. De wedstrijd, woensdag om 20.30 uur in de Pinatar Arena, is te bekijken via de RBFA app. De volgende matchen zijn op zaterdag 19 en dinsdag 22 februari.