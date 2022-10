Tennisser Zizou Bergs krijgt wekelijks bedreigingen: ‘Situaties die kunnen wegen op een carrière’

‘Heel zwaar’, noemde Zizou Bergs (ATP 136) zijn beslissing om af te zeggen voor de European Open in Antwerpen. Een scheurtje in de buikspieren vier weken terug maakte dat de Peltenaar niet op tijd speelklaar geraakte. Enige voordeel? Bergs zal deze week eens geen haatberichten krijgen van misnoegde gokkers.

Een scheurtje van 2,5 centimeter op 1,5 centimeter en de spier die los was gekomen van de rib zorgde voor een complexe blessure die Zizou Bergs ertoe noopte niet aan te treden in de Lotto Arena. “Mijn toernooi”, zuchtte de 23-jarige Limburger. “Emotioneel gezien wilde ik spelen, maar rationeel wist ik al snel dat het geen goed idee zou zijn. Het bleef wel een heel zware beslissing. De voorgaande jaren heb ik, ondanks dat ik de meeste wedstrijden verloren heb, toch telkens een boost van vertrouwen gekregen door dit toernooi. Al zou het deze editie misschien anders geweest zijn, als ik niet 100 procent fit aan de start kwam.”

Bergs gaat de volgende weken vier of vijf challengertoernooien spelen om zijn jaardoel alsnog te bereiken: “Ik wil naar de top 100 en een plaats op de hoofdtabel van de Australian Open.”

Als de Belgische nummer twee daarin slaagt komt hij in een nieuwe wereld terecht waarin één uitwas hetzelfde blijft: de massa haat die spelers na een nederlaag online te verduren krijgen van gokkers die hun frustratie over een misgelopen winstpremie kwijt moeten. Zijn Instagram-account – Bergs heeft meer dan 22.000 volgers – puilt ervan uit. Indrukwekkend het vitriool dat er vanaf spat.

“En dan doe ik de meeste berichtjes nog weg”, lachte Bergs. “Dat is een tijdje een bezigheid geweest om bij het uitfietsen na een match bepaalde reacties te wissen en accounts te blokkeren, maar je kan het uiteindelijk toch niet stoppen.”

Het probleem van gokkers die tennissers uitschelden na elke nederlaag is wijdverbreid en al ettelijke keren aangekaart. Het aan banden leggen is een ander paar mouwen. “Als het echt intimiderend is, kan je wel bij de ATP terecht”, wist Bergs. “Maar ik heb ook geleerd dat het slechtste wat je kan doen hen aandacht geven is. Daar lijken ze nog op te kicken ook. Ik negeer het gewoon.”

Moeilijker soms voor familie en vrienden om het zich allemaal niet aan te trekken. “Ik herinner mij dat mijn vriendin eens thuiskwam met een bericht dat ze had gekregen waarin stond dat ik vreemdging. Gelukkig realiseerden we ons snel dat het van een van die gokkers kwam. Dat zijn situaties die wel kunnen gaan wegen op een relatie of je carrière. Maar al bij al moet ik zeggen dat ik er wel mee kan leven.”

Zelf is Bergs al een keer of vier benaderd geweest om matchen te beïnvloeden, om zo gokkers of de maffia in de kaart te spelen. “Dat is binnengekomen via Instagram”, zei hij. “De eerste keer was best heftig want het was in een periode dat er enkele Belgische spelers (De Greef, Barbosa en Witmeur) beticht werden van matchvervalsing en er heel veel rond te doen was. Kreeg ik net een vraag binnen. Ik wou toen vanzelfsprekend zeker juist handelen. Ik heb Gijs Kooken (CEO Tennis Vlaanderen), de Tennis Integrity Unit (organisatie die matchfixing in tennis onderzoekt, FDW) en de supervisor van het toernooi onmiddellijk gecontacteerd.”

Daarmee was de kous niet af. “Een hele tijd later had ik een toernooizege tot in de vroege uurtjes gevierd”, glimlachte Bergs, “Ik kwam thuis en deed nog even de brievenbus open. Daarin zat een brief van de politie met als onderwerp ‘corruptie’. Ik moest voor een verhoor langsgaan. Ik in totale paniek. Maar dat bleek dus om die zaak te gaan. Moest ik wel naar het politiebureau om alles opnieuw te overlopen omdat zo’n onnozelaar mij één bericht had gestuurd op Instagram. Een pak stress. Dat zijn de mindere fijne dingen. Sindsdien laat ik het altijd direct over aan de TIU.”

Zelf heeft Bergs nog geen geld aangeboden gekregen. “Maar ik heb wel verhalen gehoord van collega’s die er wel op zijn ingegaan, om uiteindelijk maar een tiende van het beloofde bedrag doorgestort te krijgen. Tja, wat ga je daar aan doen? De politie verwittigen?”