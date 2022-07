Tennisser Nick Kyrgios volgende maand voor de rechter voor mishandeling ex-vriendin

Tennisser Nick Kyrgios moet op twee augustus in Australië voor de rechter verschijnen nadat hij is aangeklaagd door zijn ex-vriendin voor mishandeling. Dat bevestigt de lokale politie. Het voorval dateert van eind december vorig jaar in Canberra. Volgens de Canberra Times greep Kyrgios zijn toenmalige partner vast. De maximale straf voor de aanklacht is twee jaar.

Volgens advocaat Jason Moffett is Kyrgios op de hoogte van de aanklacht. “De aard van de beschuldiging is ernstig en de heer Kyrgios neemt de beschuldiging zeer serieus. Aangezien de zaak onder de rechter is, heeft hij op dit moment geen commentaar, maar te zijner tijd zullen we een persbericht uitbrengen.”

De 27-jarige Australiër bereikte afgelopen maandag de kwartfinales op het grandslamtoernooi van Wimbledon na een thriller tegen de Griek Stefanos Tsitsipas, het nummer vijf van de wereld. In die kwartfinale neemt hij het op tegen de Chileen Cristian Garín. De flamboyante Kyrgios staat bekend als een opvliegend type op het tennisveld, die vaak voor verbaal spektakel zorgt.