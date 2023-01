Tennisicoon Navratilova vecht weer tegen kanker

Voormalig toptennisster Martina Navratilova heeft keelkanker. Ook werd bij onderzoek een niet-verwante vorm van borstkanker ontdekt. Dat zegt Navratilova, die in haar loopbaan achttien grandslamtoernooien op haar naam schreef, in een interview met The Times.

“Deze dubbele klap is heftig, maar het valt nog steeds te redden. Ik hoop op een goede afloop”, zegt ze. “Het zal zwaar worden, maar ik zal vechten met alles wat ik in me heb.”

De 66-jarige Navratilova begint deze maand nog met de behandelingen. “Beide vormen van kanker bevinden zich nog in een vroeg stadium met de kans op goede resultaten”, meldt een woordvoerster van de Tsjechisch-Amerikaanse.

De ziekte kwam begin november aan het licht toen Navratilova een vergrote lymfeklier in haar nek ontdekte. Destijds werd ook de borstkanker vastgesteld. Navratilova werd in 2010 al eens gediagnosticeerd met borstkanker. Zes maanden na die diagnose werd ze weer kankervrij geacht na een operatie en een bestraling.