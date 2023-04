Ten Hag heeft de fans van Manchester United voor zich gewonnen: ‘Hij kan al die ego’s goed managen’

Erik ten Hag won als trainer van Manchester United al de League Cup, is met zijn ploeg nog in de race voor de FA Cup en vervolgde gisteravond de prijzenjacht in de Europa League. ‘Hij heeft de hevig schommelende boot in evenwicht gebracht.’

Prakash Munusamy (39) kan niet wachten. Meteen na de rondleiding door het voetbalstadion van Manchester United, trekt hij buiten voor de ingang het knalrode shirt van de club aan. “Gekocht in de fanshop.” Het is een dag zonder wedstrijd. Dus lopen er vooral voetbaltoeristen rond bij stadion Old Trafford. Ze komen uit alle hoeken van de wereld: Japan, Nigeria, Mexico. Manchester United is na Real Madrid en Barcelona nog altijd de populairste club ter wereld. Munusamy woont in Maleisië. “Ik ben fan sinds mijn vijfde.” Hij staat pal voor een reusachtige muurfoto van Erik ten Hag, de Nederlandse trainer van de ploeg. “Ten Hag doet het goed”, vindt hij. “Hij bouwt aan een nieuw team. Je kunt zien dat hij een strenge persoonlijkheid is. Een beetje vergelijkbaar met de beste coach die we ooit hadden: Alex Ferguson. Je ziet dat hij de controle heeft. Dat geeft vertrouwen.”

Nieuwe succesperiode

Het is een gevoel dat breed leeft in Manchester. Ook onder fans uit de stad zelf. Na jaren van matig spel en een hele lading aan trainers die er niet in slaagden de successen van Ferguson te benaderen, zijn ze ervan overtuigd dat onder Ten Hag een nieuwe succesperiode kan aanbreken.

Manchester United-fan Prakash Munusamy bij de beeltenis van Ten Hag. Beeld Niels Posthumus

In de competitie was er even een dipje, al werden de laatste twee duels weer gewonnen. Vooral de 7-0-afstraffing tegen Liverpool in maart kwam erg hard aan. Maar het was ook naïef om te denken dat Ten Hag binnen één jaar alle problemen van de club zou oplossen, meent Brendan Cropley, professor sportcoaching aan de universiteit van Zuid-Wales. “Fans verwachten trainers met een soort toverstaf. Maar zo werkt het niet.”

Het kost nu eenmaal tijd om de cultuur binnen een club te veranderen en een omgeving te creëren waarin zowel spelers als begeleidingsstaf optimaal kunnen presteren, legt hij uit. Vergeten wordt weleens dat zelfs Ferguson tijd nodig had. Pas na 3,5 jaar veroverde de Schotse coach zijn eerste prijs met Manchester United: de FA Cup in 1990. En het duurde tot seizoen zeven voordat Ferguson, die in totaal 38 trofeeën met de club zou winnen, zijn eerste kampioenschap in de wacht sleepte.

Rooney herkent zijn club weer

“Ten Hag heeft in zijn korte tijd als manager het team in de goede richting gestuurd”, meent Cropley. Niet gek dus dat clublegende Wayne Rooney ook na de afgang tegen Liverpool volhield ‘enorm onder de indruk’ te zijn van het werk van de Nederlandse trainer. “Manchester United is weer een club die ik herken”, verzekerde hij in de Britse krant The Times. “Het oogt allemaal heel anders dan de treurige ploeg waarover ik in augustus nog schreef dat zij ‘geen karakter, geen hart’ had.”

Het gaat, kortom, niet alleen om de resultaten, maar ook om uitstraling. United speelde tussen 2018 en 2022, onder coach Ole Gunnar Solskjaer, vooral countervoetbal. Ten Hag laat zijn ploeg van achteren uit opbouwen en hoog druk zetten. Al ging dat in de eerste twee wedstrijden van het seizoen nog faliekant mis. Twee keer verloor Manchester United smadelijk: van Brighton (2-1) en Brentford (4-0).

Negatieve invloed Ronaldo

Maar Ten Hag raakte niet in paniek. Hij hield vast aan de door hem ingeslagen weg. Mensen binnen de club zijn volgens Cropley dan ook erg positief. “Als coach wil je een teammentaliteit ontwikkelen”, legt hij uit, “het gevoel dat je spelers samen iets willen bereiken. Een team zit vol ego’s. Dat hoort bij topatleten, die moeten de beste willen zijn. Die ego’s dien je te managen. Ten Hag doet dat goed. Zijn spelers weten precies wat zij wel en niet moeten doen.”

Erik ten Hag geconcentreerd langs de lijn tijdens het met 2-0 gewonnen thuisduel met Everton op zaterdag 8 april. Beeld Reuters

Het beste voorbeeld was hoe de Nederlandse trainer omging met Cristiano Ronaldo. Volgens Britse media had de Portugese superster een negatieve invloed op het team. Ten Hag hield Ronaldo kort, waarna de speler in de winterstop vertrok. “Het toonde dat Ten Hag dapper is, sterk hecht aan zijn principes en dat hij de club altijd boven individuele spelers plaats”, zegt Cropley.

Dat Ten Hag aan het begin van het seizoen vooral spelers kocht die hij al kende, niet zelden voor opvallend veel geld, deed wenkbrauwen fronsen. Zo nam hij Antony en Lisandro Martinez mee van Ajax en trok hij de Nederlanders Tyrell Malacia en Wout Weghorst aan. En hij probeerde tevergeefs Frenkie de Jong naar Old Trafford te halen. Ook Christian Eriksen speelde lang in de eredivisie. Slechts Braziliaan Casemiro was een uitzondering op de regel.

Cropley vindt dat juist slim. “Je relatie met je spelers is de kern van het coachen. Als je slechts weinig tijd krijgt om een band met die spelers op te bouwen, zoals bij een Engelse topclub, kan het helpen om voetballers bij je team te halen die je al kent.”

Dat loonde. Manchester United won al de League Cup, speelt volgende week de halve finale van de strijd om de FA Cup tegen Brighton, stond donderdagavond in de kwartfinale van de Europa League tegen Sevilla en ligt in de Premier League keurig op koers voor kwalificatie voor de Champions League. Niet zo gek dat er volgens de Britse tabloids al een nieuw contract voor Ten Hag klaarligt.

Clublegende Mark Hughes is positief

Als hij komende zomer opnieuw flink mag investeren, kan hij het team nog meer naar zijn hand zetten. Clublegende Mark Hughes hoopt daarop. “Ten Hag heeft de boot, die hevig heen en weer schommelde, eindelijk weer in evenwicht gebracht”, zei hij onlangs. “Nu moet hij meer tijd krijgen.”

Maar de druk zal volgend seizoen nog hoger zijn. Fans zullen verwachten dat Manchester United weer mee gaat doen om het kampioenschap. Cropley: “Omgaan met vaak onrealistisch hoge verwachtingen is voor een coach in de Premier League een van de moeilijkste dingen. Veel fans in Engeland vergeten dat er twintig teams om het kampioenschap strijden, maar dat er toch elk jaar slechts één club de titel kan winnen.”