Tegenstanders van Genk, Antwerp en Gent in Europa League en Conference League bekend

In het Turkse Istanboel vond vanmiddag de loting plaats voor de Europa League. Met Dinamo Zagreb kreeg Genk één van de op papier minder sterke teams uit de eerste pot. De regerende Kroatische kampioen en bekerwinnaar moest in de play-offronde van de Champions League verrassend zijn meerdere erkennen in het Moldavische Sheriff Tiraspol. West Ham United eindigde vorig seizoen verrassend op de zesde plaats in de Premier League, en staat na twee speeldagen met 6 op 6 aan de leiding. Rapid Wenen, de Oostenrijkse vicekampioen, strandde in de tweede voorronde van de Champions League tegen Sparta Praag en knokte zich vervolgens via Anorthosis Famagusta en Zorya Lugansk tot in de groepsfase van de Europa League.

Antwerp kan met Olympiacos uit pot 1 evenmin mopperen. De Griekse regerende kampioen werd in de derde voorronde van de Champions League uitgeschakeld door Ludogorets en verschalkte nadien Slovan Bratislava voor een stek in de groepsfase van de Europa League. Met Eintracht Frankfurt krijgt het team van John van den Brom ook het nummer vijf van het voorbije Bundesliga-seizoen voorgeschoteld. Fenerbahçe tot slot eindigde op de derde plaats in de Turkse Süper Lig en versloeg HJK Helsinki in de play-offronde.

Genk zat bij de loting in de tweede pot, Antwerp in de vierde. De Limburgers werden in de derde voorronde van de Champions League uitgeschakeld door het Oekraïense Shakhtar Donetsk (heen: 2-1, terug: 2-1) en werden opgevist in de Europa League. Antwerp overleefde donderdag op de Bosuil de play-offronde van de Europa League, het kegelde na een penaltyreeks (3-2) het Cypriotische Omonia Nicosia uit het toernooi (heen: 2-4, terug: 2-0).

Conference League

Daarna werd ook nog geloot voor de poulefase van de nieuwe Conference League. AA Gent was bij de loting reekshoofd en ontliep op die manier kleppers als AS Roma en Tottenham. De Buffalo’s, die in groep B werden ingedeeld, kregen uit pot 2 Partizan Belgrado voor de kiezen, de Servische vicekampioen achter het ongenaakbare Rode Ster Belgrado. Uit de derde pot kwam de Estse kampioen Flora Tallinn uit de bus, dat zich voor het eerst kon plaatsen voor de poulefase van een Europese clubcompetitie. Anorthosis Famagusta, de Cypriotische bekerwinnaar in pot 4, maakte groep B vol.

De Conference League doet dit seizoen zijn intrede en is de derde Europese clubcompetitie, na de Champions League en Europa League. AA Gent kreeg als winnaar van de Europe play-offs van het vorige seizoen in de Jupiler Pro League een ticket voor de tweede voorronde (van vier). De Gantoise schakelde in de kwalificaties achtereenvolgens het Noorse Vålerenga, Letse FK RFS en Poolse Rakow Czestochowa uit. Ook RSC Anderlecht kwam in de voorrondes van de Conference League in actie, maar sneuvelde in de play-offronde tegen de Nederlanders van Vitesse.

In zowel de Europa League als de Conference League worden 32 clubs over acht groepen verdeeld. De acht groepswinnaars plaatsen zich voor de achtste finales. In de Europa League neemt de tweede van een groep het om een plaats in de achtste finales op tegen een club die derde werd in de poulefase van de Champions League. De derde gaat door in de Conference League en neemt het daar voor een plaats bij de laatste zestien op tegen een runner-up.

Champions League

Club Brugge kent sinds donderdag zijn tegenstanders in de groepsfase van de Champions League. De landskampioen werd in een loodzware poule ondergebracht met Manchester City, PSG en RB Leipzig.