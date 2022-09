Tegen het sterke Porto moet de spaarknop uit bij Club Brugge

Professionaliteit, dat is het codewoord bij Club Brugge na de vijftien op vijftien in de competitie. Dinsdag in Porto wil Carl Hoefkens daar dominantie en pressing aan koppelen.

“Nog twee dagen en dan is het opnieuw vol gas.” Carl Hoefkens bleef niet te lang stilstaan bij de zege in Seraing (0-2) zaterdagavond, op een moeilijk te bespelen veld en tegen een defensief ingestelde tegenstander. Cyle Larin en Hans Vanaken scoorden, Club won voor de vijfde keer op rij in de competitie.

Het deed dat in spaarstand, met als gevolg een trage, inspiratieloze eerste helft en een betere tweede. De coach van blauw-zwart liet in Seraing zes spelers rusten, onder wie een paar belangrijke pionnen zoals Skov Olsen, Jutglà, Sylla en Onyedika. Boyata, Balanta, Sobol, Larin, Jaremtsjoek en Nusa kregen een basisplaats. Roteren met de Champions League in het vooruitzicht. Dat was met wisselend succes: sommige back-ups misten wedstrijdritme en vertrouwen aan de bal, anderen waren beslissend. Roman Jaremtsjoek gaf twee assists, zijn vormcurve gaat in stijgende lijn.

Hoefkens over die rotatie: “Zij die een kans kregen, hebben die in mijn ogen gegrepen. Ik moet de kwaliteit die ik heb in de spelersgroep gebruiken. Hoe moeilijker de keuzes voor mij worden, hoe beter het is voor de ploeg. Kijk, wij moeten professioneel spelen als we onze ambitie willen waarmaken om voor een vierde keer op rij kampioen te worden.”

Van die zes back-upspelers maken in principe enkel Boyata en Jaremtsjoek een kans op een basisplaats in Porto. Hoefkens noemde die wedstrijd van dinsdag een ongelooflijke uitdaging.

Positief agressief

In eigen land is Porto al 35 thuiswedstrijden ongeslagen in de competitie. De laatste nederlaag in het Estádio do Dragão dateert van 3 oktober 2020. In de Champions League verloor het dan weer drie van zijn laatste vijf thuismatchen (tegen Chelsea, Liverpool en Atlético Madrid).

Nog geen enkele Belgische ploeg wist te winnen op het veld van Porto: zes nederlagen en twee gelijke spelen. Of het nu Anderlecht, Standard, Genk of Brugge zelf was. Porto staat bekend om zijn geëngageerde voetbal, naar het evenbeeld van coach Sergio Conceiçao. Positief agressief.

Hoefkens reist straks toch met gezonde ambities richting Portugal. “Het is logisch dat we met vertrouwen naar daar afzakken. We willen er een volgende stap zetten. Het is onze bedoeling om er dominant te spelen met pressing naar voren.”

De coach van Club grijnsde toen de vraag kwam of net dat niet het probleem was tegen Seraing in die slechte eerste helft. “Het is de kwaliteit van onze groep om het tempo nadien op te schroeven. Dat stemt mij tevreden.”

Te negatief zijn hoeft natuurlijk ook niet na een vijftien op vijftien in de Jupiler Pro League en een zege in de Champions League. De ingesteldheid is goed, maar aan de bal mag het bij momenten een pak beter. Analist Marc Degryse omschreef het als volgt na de overwinning tegen Leverkusen: het maximale rendement met matig voetbal. Woorden die ook passen na de drie punten op Seraing.

Club zal in Porto sneller en sterker moeten spelen, met minder technische fouten. Van het Stade du Pairay naar het Estádio do Dragão, veel groter kan het contrast niet zijn. Blauw-zwart kan Porto een tik geven; zij verloren vorige week na een knotsgek slot tegen Atlético Madrid (2-1).