Tegen het fysiek sterke Turkije rekenen de Belgen weer op hun defensie

Spanje mag dan niet meer over het sterrenensemble beschikken dat in 2019 WK-goud en in 2017 EK-goud bemachtigde, het is en blijft een grootmacht in het basketbal. Niet voor niets staat het tweede op de FIBA-wereldranking. België staat 35 plaatsen lager.

De nederlaag kwam zondag dus wel aan in Spanje, zegt ex-international Sam Van Rossom, die aan zijn tiende seizoen bij Valencia toe is. “Ik was tijdens de match aan het teksten met hun assistent-coach. ‘Komt wel in orde’, schreef die. Hij vergat dat Spanje geen spelers meer telt die in vijf minuten het verschil kunnen maken. Een nederlaag tegen België, dat ze toch als een kleine basketbalnatie aanzien, was niet ingecalculeerd. De dominantie van Spanje is gedaan. Ik zie hen amper als een kandidaat voor het podium, en al helemaal niet voor het goud.”

Het was een stunt die toch weerklank kreeg in het basketbal en die Belgian Lion Ismael Bako inspireerde tot enige grootspraak: “Waarom zouden we niet voor de Europese titel gaan?”

Van Rossom, die op vraag van zijn club en met 121 caps op de teller stopte bij de Lions, grinnikt: “Ik vermoed dat Bako nog een beetje high was toen hij dat zei. Op zich is er niets mis met zo’n uitspraak. Maar als je realistisch bent, dan weet je dat zo’n ambitie niet haalbaar is. Eerst moet België de poulefase overleven. Als dat lukt, dan wacht in de achtste finale een land uit de poule des doods en die zijn allemaal in staat om een medaille te winnen.”

Defensieve kracht

België krijgt twee kansen om zich te kwalificeren voor die finalefase in Berlijn. Te beginnen vandaag (13.30 uur) tegen Turkije, zestiende in het FIBA-klassement en met drie NBA-spelers in hun rangen. “En als Shane Larkin er zin in heeft, scoort hij op zijn gemakje dertig punten”, zegt Van Rossom. “De Turken zijn fysiek sterker dan Spanje, maar ze zijn onvoorspelbaar. De ene dag top, de andere dag maar zozo. België moet hopen op die tweede mogelijkheid. Het voordeel is dat de druk bij Turkije ligt. België moet uitgaan van zijn belangrijkste kracht: de verdediging. Die staat er.”

Bondscoach Dario Gjergja zal de Lions wel weer scherp krijgen, weet Van Rossom. “Hij slaagt erin om het beste uit zijn spelers te halen. Als je hem ziet coachen langs de lijn lijkt hij soms een brulaap, maar dat geeft een verkeerd beeld. Hij is echt een peoplemanager die zijn game plan tot in de puntjes voorbereidt. Obasohan en Baku, dat zijn de speerpunten. Daarnaast moeten twee, drie andere spelers ook aanvallend hun bijdrage leveren. Alleen dan maken ze een kans om te winnen.”