Tegen amateurclub Winkel Sport vindt Genk wel vlot de weg naar doel

Het Racing Genk van John van den Brom kan nog winnen. Of de kentering daadwerkelijk is ingezet weten we niet, maar in moeilijke momenten maakt het niet uit tegen wie je wint. Zolang die negatieve spiraal maar gekeerd wordt. Het is precies dat wat Racing Genk gisteren deed in de zestiende finale van de beker tegen Winkel Sport, een ploeg uit eerste amateur.

Mogelijk moeten we op het einde van het seizen naar deze 27ste oktober verwijzen als hét moment waarop Genk de ommekeer inluidde. Voorlopig hoeven hier echt geen grote conclusies aan vastgeknoopt te worden. Dat kan de komende weken nog wanneer de tegenstanders Zulte Waregem, Cercle Brugge, Beerschot en Club Brugge heten.

Veel bier

De eerste dertig minuten verliepen nochtans moeizaam voor Racing Genk. U weet hoe dat gaat tegen zo’n ploeg uit de amateurreeksen: jeugdspelertjes die enthousiast mee het veld oplopen, smartphones die worden bovengehaald om dit historische moment vast te leggen en bier, veel bier.

Winkel Sport speelde in een 5-3-2. De thuissupporters zagen hoe hun team tot een kwartier voor de pauze kon standhouden tegen de bekerhouder. Van den Brom etaleerde op het West-Vlaamse kunstgras de breedte van zijn kern en roteerde zelfs tot in doel. Maarten Vandevoordt kreeg rust, de negentienjarige Tobe Leysen mocht debuteren. Verder waren enkel Gerardo Arteaga en gelegenheidskapitein Kristian Thorstvedt de vaste waarden.

Kristian Thorstvedt is een van de weinige vaste waarden in de basis bij Genk. Beeld Photo News

Luca Oyen was de meest bedrijvige Genk-speler in de beginfase. Logisch overwicht van de Limburgers, maar het was niet zo dat ze kans na kans bij elkaar voetbalden. Winkel speelde compact en diep op de eigen helft, waardoor Genk weinig diepgang kon creëren.

De eerste keer dat dat wel lukte was het meteen prijs. Thorstvedt stuurde Iké Ugbo diep en die ging over het been bij Felix Reuse. De vervanger van Paul Onuachu zette zich zelf achter de bal en knalde de 0-1 via het been van doelman Arne Galens tegen de netten. Geen prettige binnenkomer voor de jonge doelman die kort voordien de geblesseerde Kudimbana (ex-Antwerp en ex-Anderlecht) was komen vervangen. Galens kreeg er vier om de oren in iets meer dan tien minuten.

Na die openingsgoal was het alsof er een ton van de Genkse schouders viel. Arteaga maakte er met een knal in de korte hoek snel 0-2 van. De Mexicaan deed het kunstje nog eens over op aangeven van de sterke Oyen. Voorzitter Peter Croonen, met een fietstocht van 200 kilometer in de benen, zag het graag gebeuren. Voor rust kon hij nog één keer juichen. Ook Joseph Paintsil pikte zijn goaltje mee, andermaal op aangeven van de jonge Oyen. Onuachu en Théo Bongonda zagen het gebeuren vanaf de bank, Junya Ito en Bryan Heynen hadden de verplaatsing zelfs niet gemaakt wegens licht geblesseerd; zij moeten zondag aan de Gaverbeek de wederopstanding verder vorm geven.

Van den Brom liet na rust nog een jong Genks talent debuteren. De achttienjarige linksachter Tuur Rommens kreeg zijn eerste speelminuten in het A-elftal. Mike Trésor viel gretig in, Ugbo duwde de 0-5 in de hoek en Bastien Toma blies de 0-6 in de winkelhaak.

Voor het overige was het verhaal van deze match voor rust al geschreven. De eerredder van Dauchy voor Winkel Sport, op een stilstaande fase, werd afgekeurd voor buitenspel. Racing Genk stapte eindelijk nog eens met een positief gevoel van het veld. Was dit de vonk waar Van den Brom zo naar op zoek was?

Vanhaezebrouck klopt Nilis

AA Gent kende op zijn beurt geen enkele moeite met Belisia Bilzen, een club uit de tweede amateurklasse. Na een vroege goal van Vadis Odjidja heerste er negentig minuten een kermissfeertje in de Ghelamco Arena. Het werd uiteindelijk 4-0.

Hein Vanhaezebrouck stuurde geen B-ploeg het veld in tegen het team van Luc Nilis. Het betrof wel een onuitgegeven elftal, met middenvelder Marreh in de driemansdefensie en het spitsenduo Bruno-Mboyo vooraan. Voor de 837 meegereisde Limburgse fans was het kwestie van zich te vermaken. Die van AA Gent droegen aardig bij aan het spektakel. Passes achter het steunbeen, hakjes, panna’s, het hele repertoire werd bovengehaald.

Zondagavond wacht de Buffalo’s serieuzer werk tegen competitieleider Union.