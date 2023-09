Tedesco spreekt vertrouwen uit in ‘leider’ Lukaku en debutant Siquet

Waarnemers verwachtten dat Domenico Tedesco jongens als Arthur Vermeeren, Hugo Cuypers en Maxim De Cuyper zou afroepen, maar de coach verraste alleen met Hugo Siquet. De 21-jarige vleugelverdediger was de voorbije jaren een vaste waarde bij de Belgische beloften.

“Hij presteert sterk bij Cercle en speelde een goed EK met de U21. Hij kan gevaarlijk zijn met zijn voorzet en heeft een prima mentaliteit. De blessure van Alexis Saelemaekers is ook een reden voor zijn aanwezigheid”, legde Tedesco uit op de persconferentie in de KBVB-gebouwen in Tubeke.

Romelu Lukaku, die dit seizoen nog geen officiële wedstrijden afwerkte, zit ook bij de selectie. “Ik heb elke dag contact gehad met Romelu en wist dat hij individueel trainde en met de U21 van Chelsea. Ik heb geen moment getwijfeld om hem op te roepen. Hij is een leider in de groep en een topspits. We zullen zien in welke conditie hij verkeert.”

Courtois out

Het was niet de makkelijkste selectie voor Tedesco, vlak voor het einde van een drukke transferzomer. Thibaut Courtois scheurde begin augustus de voorste kruisband in de linkerknie en staat nog maanden aan de kant. Ook aanvoerder Kevin De Bruyne is enkele maanden buiten strijd.

Na die blessure van Courtois liggen de verzoeningsgesprekken tussen beide partijen nu stil. “We hebben contact met hem gehad, vooral met Frank Vercauteren die hem al heel lang kent”, zei Tedesco. “De prioriteit is zijn revalidatie. Ik hoop hem zo snel mogelijk weer op het veld te zien.”