Tedesco, specialist in het reanimeren van clubs in verval

Hij had betere punten dan Julian Nagelsmann (Bayern München) op de trainersschool, dat wil iets zeggen. Domenico Tedesco en de Belgische voetbalbond zijn akkoord over een initieel contract tot en met het EK 2024. Wie is de nieuwe bondscoach?

We schrijven juni 2017. Elf matchen in de Duitse tweede klasse, meer had Domenico Tedesco niet nodig om elke topclub uit de Bundesliga te overtuigen van zijn kwaliteiten. De Italiaanse Duitser reanimeerde laagvlieger Erzgebirge Aue door dertien op vijftien te pakken bij zijn aanstelling. Tegen alle verwachtingen in degradeerde Aue niet. “Een mirakel”, schreef de lokale pers. De uitdovende grootheid Schalke 04 plukte Tedesco weg.

Amper 31 was hij op dat moment, en toch al een heel parcours achter de rug. Op zijn tweede verhuisde hij samen met zijn ouders van het Italiaanse Calabrië naar een stadje in de buurt van Stuttgart. Zijn vader was drukker bij een krant, zijn moeder poetsvrouw. Nooit kwam hij iets tekort, grote luxe kende hij echter ook niet.

Dat er voor hem geen carrière was weggelegd als profvoetballer was snel duidelijk. Had hij niet genoeg talent voor. Als twintiger focuste hij op zijn studies. Staan op zijn cv: een bachelordiploma als handelsingenieur en een master in innovatiemanagement. Vloeiend in vijf talen: Duits, Italiaans, Engels, Spaans en Russisch. Hij schopte het tot manager bij een bedrijf dat auto-onderdelen leverde aan Mercedes. Maar zijn grote droom? Een topcoach worden.

Schalkes metamorfose

Hij schoolde zich na zijn uren bij in de gerenommeerde Hennes Weisweiler-trainersacademie, die de voorbije jaren jonge en getalenteerde coaches voortbracht. Denk aan Jürgen Klopp (Liverpool), Tomas Tüchel (ex-PSG en ex-Chelsea) en Julian Nagelsmann (Bayern München). Tedesco studeerde samen met Nagelsmann af. Sterker zelfs, hij kreeg meer punten dan zijn streekgenoot.

“Ik kwam op een punt waar ik meer aan voetbal dacht dan aan mijn eigenlijke job. Dan moet je een beslissing nemen”, zei hij aan The Athletic. Van de U17 van Stuttgart ging het, via zijn goede vriend Nagelsmann, naar de jeugdploegen van Hoffenheim. Tot Aue dus aanklopte en hij er slechts drie maanden nodig had om Schalke te overtuigen.

De metamorfose die Schalke onderging onder Tedesco was indrukwekkend. Na een reanimatie leidde hij ‘Die Königsblauen’ in 2017-2018 naar de tweede plek en Champions League-voetbal. Hoogtepunt was een comeback van 4-0 naar 4-4 tegen Borussia Dortmund. Geen slecht debuutseizoen voor een ‘laptoptrainer’, de ietwat negatieve term voor een coach die zelf nooit profvoetballer was en alles op de schoolbanken leerde. “Ik ben actief bezig op het veld, tussen de spelers. Daar draait het om, niet om wat ik op mijn laptop doe”, zei Tedesco daarover. Vergis u echter niet: hij dweept met data en tactiek.

Tedesco: “Ik kwam op een punt waar ik meer aan voetbal dacht dan aan mijn eigenlijke job. Dan moet je een beslissing nemen." Beeld Getty Images

Hoe snel het richting top ging, zo snel ging het ook weer bergaf. In het seizoen 2018-2019 overleefde Schalke wel de groepsfase in de Champions League, maar in de Bundesliga liep het voor geen meter. In maart stond Schalke pas veertiende, net boven de degradatiezone. Een 7-0-pandoering tegen Manchester City in de achtste finales van het kampioenenbal was de druppel. Zijn eerste trainersontslag was een feit. Een zware klap voor Tedesco, die vervolgens een half jaar uit de spotlichten bleef.

Staande ovatie in Moskou

In oktober 2019 kreeg hij een nieuwe kans, in Rusland. Hij nam er het roer over bij een topclub op de sukkel, Spartak Moskou, op dat moment pas twaalfde. Daar werkte hij samen met oude bekenden Sofiane Hanni (ex-Anderlecht) en Samuel Gigot (ex-AA Gent). Hij bracht stabiliteit en parkeerde Spartak uiteindelijk op plek zeven. Het jaar erop maakte Tedesco van Spartak de vicekampioen, een knappe prestatie.

Ondanks zicht op een nieuwe Champions League-campagne verlengde Tedesco zijn contract in Moskou niet. Te midden van de coronapandemie verkoos hij een terugkeer naar Duitsland. Het gemis van zijn gezin woog te zwaar. Bij zijn vertrek kreeg hij een staande ovatie. Het risico dat hij in de zomer geen job zou vinden nam hij erbij.

Dat was effectief het geval. Pas in december 2021 kwam RB Leipzig aankloppen, Tedesco volgde er de ontslagen Jesse Marsch op. Met succes. Opnieuw bewees hij in korte tijd iets te kunnen neerzetten. Zijn flitsend en energierijk voetbal werd geprezen. Leipzig schopte het tot de halve finales van de Europa League, een vierde plek in de competitie én het won de Duitse beker, de eerste trofee op het hoogste niveau uit de geschiedenis van de club. De sky leek weer de limit voor Tedesco.

Maar, jawel, net als bij Schalke verliep zijn tweede seizoen bij Leipzig stroef. Na amper vijf speeldagen werd hij prompt de laan uitgestuurd. Na een vijf op vijftien en een zware 1-4-thuisnederlaag tegen Sjachtar Donetsk in de Champions League had het Leipzig-bestuur al het vertrouwen in Tedesco verloren. Een tweede teleurstelling in zijn nog jonge trainerscarière.

Is de Belgische nationale ploeg een perfecte springplank? Als het van de 37-jarige Tedesco afhangt wel. Er ligt in Tubeke een contract tot na het EK 2024 voor hem klaar. Wellicht neemt hij zijn vaste assistent Andreas Hinkel en keeperstrainer Max Urwantschky mee. Ze werkten al samen bij Spartak Moskou (2019-21) en RB Leipzig (2021-22).