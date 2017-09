Techreuzen Facebook en Amazon azen op uitzendrechten Premier League

Al vijftig jaar lang zit de voetballiefhebber op zondagavond voor de televisie. Mogelijk komt dat tijdperk ten einde. Donderdag opperde de Britse topclub Manchester United dat Facebook en websuper Amazon eind dit jaar gaan meebieden om de tv-rechten van de duels in de Premier League, de Britse tegenhanger van de Eredivisie.

Die belangstelling komt niet uit de lucht vallen. Facebook, Amazon en andere techreuzen hebben al de uitzendrechten van een aantal sportevenementen gekaapt en gooien zich ook in de biedingenstrijd om andere evenementen op de sportkalender. Dat is in elk geval de verwachting die de vicevoorzitter van Manchester United, Edward Woodward, uitsprak in een teleconferentie met Amerikaanse bankiers die beleggen in aandelen van de beursgenoteerde voetbalclub. Op de vraag of hij verwacht dat ook internetbedrijven zullen aanschuiven bij de onderhandelingen om tv-contracten, zei Woodward: "Absoluut, ik denk dat ze bij de bieders zullen horen. We hadden al hele sterke aanwijzingen dat ze bij de vorige ronde al interesse hadden. We horen geluiden rond de Premier League en die horen we ook in Europees verband rond de uitzendrechten van de Champions League en de Europa League." Om er geheel overbodig aan toe te voegen: "We zien die inkomsten graag tegemoet."

Facebook watch Facebook wilde niet zeggen of het gaat bieden op de verrichtingen van Paul Pogba, Wayne Rooney en Zlatan Ibrahimovic, om maar drie grootverdieners van de Britse Eredivisie te noemen. Maar tegenover de Britse krant The Guardian gaf het sociale netwerk aan dat het over het algemeen probeert de uitzendrechten te kopen van rechtstreekse sportverslagen. Facebook wil die live wedstrijden onder meer aanbieden via Facebook Watch, het videokanaal dat deze maand begon en zowel eigen als ingekochte programma's laat zien. Het afgelopen jaar heeft Facebook al zijn slag geslagen met tal van tv-contracten voor sportuitzendingen, onder meer voor het Mexicaanse betaald voetbal, het WK surfen en Amerikaans honkbal. In juni verzekerde het bedrijf zich van de uitzendrechten voor internet van de UEFA Champions League.

Voor de Premier League-wedstrijden tussen 2016 en 2019 betaalden de Britse zender Sky en het telecombedrijf BT omgerekend 9,5 miljard euro De uitzendrechten voor sport rijzen al jaren de pan uit. Voor de Premier League-wedstrijden tussen 2016 en 2019 betaalden de Britse zender Sky en het telecombedrijf BT omgerekend 9,5 miljard euro, 70 procent meer dan voorheen. De Amerikaanse zender Fox Sports betaalde daarmee vergeleken in 2012 een schijntje voor de Nederlandse Eredivisie: naar verluidt 1 miljard euro voor de tv-rechten tot 2025. De duurste tv-sport is het American football: de uitzendrechten voor alle wedstrijden kosten voor de periode 2015 – 2021 ruim 4,1 miljard euro per jaar.

Amazon De techreuzen richten zich vanwege hun internationale publiek niet alleen op westerse sporten Facebook staat als internetbedrijf daarin niet alleen. Vorige maand versloeg Amazon, dat een Netflix-achtige dienst heeft, de commerciële zender Sky in de strijd om het ATP-tennistoernooi. De websuper bood naar verluidt een recordbedrag voor de Britse uitzendrechten. Amazon zendt elke donderdag al live een wedstrijd uit in de NFL, het Amerikaanse footballkampioenschap. Twitter heeft wedstrijden uitgezonden van American football (NFL), van het tennis op Wimbledon en gaat ook verslag doen van het komende basketbalseizoen in de VS. Apple zou azen op de rechtstreekse beelden van de Formule 1-wedstrijden.