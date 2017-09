Te weinig volk in het stadion: voetbalbond legt club een boete op

Opmerkelijk nieuws uit de Primera Division. De Spaanse voetbalbond heeft Celta Vigo een boete opgelegd omdat er tijdens de eerste twee thuismatchen van het nieuwe seizoen te weinig toeschouwers in het stadion zaten. Volgens de regels van de Spaanse voetbalbond moet het stadion van een club bij een thuisduel voor minstens 70 procent gevuld zijn.



Een norm waaraan Celta niet voldeed. Tegen Real Sociedad zaten er 16.961 fans op de tribunes van Balaidos, het stadion van de club uit Galicië. Tegen Alaves waren dat er 17.384. Balaidos heeft een maximumcapaciteit van 29.000, zodat met 58 en 60 procent de norm twee keer niet gehaald werd. De Spaanse voetbalbond legde Celta een boete op.



Donderdag neemt Celta het in eigen huis op tegen Getafe, niet bepaald een publiekstrekker. Om een nieuwe boete te vermijden besliste de club om de toegangsprijzen te verlagen, om zo meer volk naar het stadion te lokken.



De Moeskroens en de Eupens van deze wereld mogen in elk geval blij zijn dat ze 'maar' in de Jupiler Pro League spelen.