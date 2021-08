‘Te vermoeid en te glibberig’: Franse marathonloper die flesjes water van tafel duwde, komt met verklaring

Bashir Abdi werd erg knap derde in de marathon, het goud was voor Eliud Kipchoge. De Fransman Morhad Amdouni eindigde op een anonieme 17de plaats, maar deed wel de wenkbrauwen fronsen. Bij het bevoorradingspunt na 28 kilometer duwde hij zo'n twintig flesjes water zomaar van tafel. De lopers achter Amdouni zagen de nodige verkoeling in het broeierige Sapporo zo aan zich voorbijgaan.

Amdouni’s actie leidde op sociale media meteen tot verontwaardigde reacties. Velen waren er van overtuigd dat de Fransman de flesjes moedwillig van tafel duwde, om de concurrentie een loer te draaien, en ergerden zich aan dat onsportief gedrag. Al waren er ook stemmen die het voor Amdouni opnamen. De vermoeidheid zou het namelijk ook gewoon erg moeilijk gemaakt kunnen hebben om al lopend een flesje te grijpen, wat het gewoon een onhandig en ongelukkig voorval maakt.

De uitputting eiste alleszins z'n tol voor de Fransman. Bij het bewuste incident op zo'n 14 kilometer van de eindmeet liep Amdouni nog op een vijfde plaats in de kopgroep. Maar in dat laatste derde van de marathon zakte hij nog weg en uiteindelijk finishte hij pas zeventiende. Eerder op deze Spelen werd hij tiende op de 10.00 meter.

De Fransman zelf reageerde ondertussen op de polemiek rond zijn actie. “Door de vermoeidheid verloor ik steeds meer luciditeit. Ik wil me verontschuldigen bij andere atleten. Ik probeerde een flesje te grijpen, maar ze vielen allemaal om. Ik ben zelf van het principe om water te delen tijdens wedstrijden”, aldus Amdouni.

De atleet voegde er ook aan toe dat de flesjes water op voorhand in koel water werden gehouden om het water niet te veel te doen opwarmen eens ze op de tafels komen te staan. “Dat maakte de flesjes extra glibberig. Hiermee zou ik dus graag alle polemiek van antwoord willen dienen. Dit is gewoon wat er gebeurd is, ik wou het eerste flesje uit de rij nemen en ze gleden allemaal uit m’n handen.”