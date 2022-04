Taxi Evenepoel voert Alaphilippe naar zege in Baskenland

Voor het eerst dit seizoen heeft Julian Alaphilippe raak geschoten, in de tweede rit van de Ronde van Baskenland. Met dank aan een sublieme Remco Evenepoel. ‘Voor de wereldkampioen doe ik dit graag', klonk het.

Een masterplan, zonder meer. Precies op tijd ingeleid door een gretige Evenepoel. “‘Kom, neem mijn wiel’, zei ik hem op een viertal kilometer van het einde.” Nog één stervende zwaan reed op dat moment voor de hijgende groep uit: Ibon Ruiz, restant van de vroege vlucht met vier Basken. Het was nu of nooit, want de brave ziel kon de ritzege ruiken.

Evenepoel twijfelde niet en nam resoluut zijn verantwoordelijkheid. Alaphilippe haakte dankbaar aan. “Ik reed met hem naar voren, om vervolgens het tempo niet meer te laten zakken. (lacht) Hij moest enkel nog over me heen komen in het zicht van de finish.”

Alaphilippe: “Evenepoel deed het perfect.”

Dolle vreugde

Daar, in Viana, ontsponnen zich dolle vreugdetaferelen. Evenepoel wist nauwelijks blijf met zijn vreugde. Spontaan nam hij Alaphilippes aangezicht in beide handen. Kussen was er nog net niet bij. “Een superduo”, omschreef hij zijn entente met de Fransman. “Voor de wereldkampioen kom ik heel graag eens uit mijn kot. Het is een droom om voor hem te mogen werken. Kippenvel, jongens! Gezien hoe makkelijk hij won? Magnifiek. Dit gaat niet alleen hem deugd doen, maar bij uitbreiding onze hele ploeg.”

Teammanager Patrick Lefevere zal er op het thuisfront een glas champagne op hebben gedronken. Even opgelucht ademhalen in de moeilijke en tot dusver weinig succesvolle klassieke campagne van QuickStep-Alpha Vinyl. De Ardennen-kern lijkt wel op dreef. De achttiende seizoenszege van de ploeg verdiende het predicaat ‘subliem’.