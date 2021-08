Tafeltennisser Laurens Devos bezorgt België tweede gouden medaille op Paralympische Spelen

De nummer één van de wereld, tevens regerend wereld- en Europees kampioen, haalde het in de finale met 3-1 van de Australiër Lin Ma (ITTF 3): 9-11, 11-6, 11-3 en 11-3.

België behaalde al vijf medailles op de Paralympische Spelen in Tokio. Eerder op de dag pakte tafeltennisser Florian Van Acker brons in de klasse 11. Verder veroverde amazone Michèle George de gouden medaille in de individuele test van de paradressuur (graad V), Manon Claeys verzekerde zich van het brons op hetzelfde onderdeel in graad IV. Griet Hoet en pilote Anneleen Monsieur tot slot behaalden op de piste brons in de 1.000m tijdrit (WB-klasse).