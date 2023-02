Tadej Pogacar rondt in Ruta del Sol de kaap van vijftig zeges

Uiteraard is hij heel blij met hoe zijn week is gelopen. “Het was een heel mooie wedstrijd”, zei Pogacar. “Een bijna perfecte week met de ploeg. Ik ben heel blij met mijn vorm en die van de ploeg. Ik ben niet verrast dat ik zo goed was, ik wist dat de conditie in orde is, maar ik ben wel verrast met mijn uitslagen. Ik had niet gedacht dat ik hier zo veel ging winnen.”

Ook straf: Pogacar overschreed zaterdag de kaap van vijftig profzeges. En dat voor een coureur van 24 jaar en 5 maanden. In het huidige peloton deden maar twee renners beter: Mark Cavendish was twee maanden jonger toen hij de kaap van vijftig UCI-overwinningen rondde, Peter Sagan was zelfs maar 23 jaar en dik 5 maanden oud.

Een ludiek bericht van Remco Evenepoel volgde. “Stop met winnen, dankjewel”, reageerde hij al lachend op de Instagram-post van Pogacar na zijn vijftigste zege. Waarop de Sloveen het niet kon laten om de wereldkampioen even te antwoorden: “Nu is het jouw beurt.”