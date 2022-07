Tadej Pogacar is Vingegaard de baas op La Super Planche des Belles Filles

Tadej Pogacar heeft na een indrukwekkende slotkilometer opnieuw gewonnen op La Super Planche des Belles Filles. De Sloveen haalde in de laatste hectometers vluchter Lennard Kämna bij. Uitdager Jonas Vingegaard volgde in het wiel.

Geen col met een mooiere naam dan La Planche des Belles Filles. Vraag dat maar aan Dylan Teuns. Onze landgenoot won er drie jaar geleden en vroeg er enkele maanden later zijn vriendin ten huwelijk. Voor de gelegenheid stond ook Urska Zigart het peloton op te wachten bovenop de Vogezencol. Zij is de verloofde van Tadej Pogacar.

Toepasselijk allemaal, maar eerst moest er gekoerst worden op weg naar de scherprechter van de dag. De openingsfase was opnieuw snel en hard, maar Wout van Aert hield zich voor deze keer afzijdig. Zo kon na wat vijven en zessen een interessant groepje van 13 wegrijden met onder meer Schachmann, Kämna, Geschke en... Teuns.

UAE-Emirates hield de kopgroep binnen handbereik. Ook Tadej Pogacar heeft sinds de ontknoping van de Tour in 2020 een geschiedenis met de Plank van de Mooie Meisjes. Veel meer dan 3 minuten kregen Teuns en co niet toebedeeld. Aan de voet bleef er van die voorsprong nog anderhalve minuut over.

Wie wou winnen, moest dus vroeg aanzetten. Geschke, Kämna en Teuns hadden dat begrepen en scheidden zich af. Uiteindelijk zou de tweede van de drie de beste blijken. Kämna won in de Giro al op de Etna en stak nu een hand uit naar een ritzege in de Tour. Ondertussen zette UAE een treintje op in dienst van Pogacar.

Onder het beulswerk van McNulty, Bennett en Majka gingen een paar mannen met klassementsambities kopje onder. Vlasov en O’Connor botsten al vroeg op hun limieten. Een weerbarstige Kämna hield op 2 kilometer van de streep nog altijd 45 seconden over.

De Duitser zag het wel hoe langer, hoe steiler worden. Even leek de wapenstilstand bij de klassementsmannen zijn geluk te worden, maar toen Majka zich op de kant zette was het aan Pogacar zelf. De Sloveen versnelde op de grindstrook. Enkel Vingegaard kon nog mee.

De Deen toonde dat hij de handschoen tegen Pogacar kon opnemen door de tweevoudige Tourwinnaar even zijn achterwiel te laten zien. Samen vlogen ze Kämna in de laatste honderd meter voorbij. Pogacar stond op breken, maar haalde een sterk nummer uit zijn kuiten in de laatste meters.

Pogacar won zo voor de tweede dag op rij in deze Tour. Voor de tweede keer op rij ook op La Planche des Belles Filles. In 2020 was hij er de beste in die onwaarschijnlijke slottijdrit, nu is hij opnieuw koning in de Vogezen. Urska Zigart zag dat het goed was en rondde af met een intense knuffel.

