Tadej Pogacar, de koning van het wegseizoen: ‘Ik wil gewoon genieten van het fietsen, elke dag weer’

Winter, lente, zomer of herfst, het maakt Tadej Pogacar allemaal niet uit. Zijn eerste zege van het seizoen behaalde hij al op 23 februari in de UAE Tour. In Bergamo zette hij zaterdagnamiddag op indrukwekkende wijze de laatste grote afspraak van het seizoen naar zijn hand. Dat was zijn dertiende overwinning van 2021 en daarmee komt hij op gelijke hoogte met Primoz Roglic en Wout van Aert, maar de kwaliteit van zijn overwinningen overstijgt die van de twee renners van Jumbo-Visma.

Pogacar is naast Eddy Merckx en Fausto Coppi nog maar de derde renner in de geschiedenis die een grote ronde en twee monumenten in hetzelfde jaar weet te winnen. Het was net geen vijftig jaar geleden dat De Kannibaal dat voor het laatst klaarspeelde. Pogacar is van een ander kaliber dan alle renners van de laatste vier decennia.

Masnada gevloerd

Waar velen een clash tussen Roglic en Remco Evenepoel hadden voorspeld, stal Pogacar bij zijn debuut in de Ronde van Lombardije de show. Op de slotklim liet hij de rest van een elitegroepje achter zich. “Formolo en Majka vroegen me wat het plan was. Ik had geen idee. ‘We schuiven mee en zien wel op de Passo di Ganda’, zei ik. Daar ben ik dan op instinct in de aanval gegaan, al hoopte ik wel dat iemand me zou volgen.”

Dat Fausto Masnada nog kwam aansluiten en niet overnam, kon de Sloveense Tour-winnaar niet deren. De Italiaan had bergop moeite met aanklampen en Pogacar schudde hem in de sprint vlotjes af. “It’s crazy”, lachte Pogacar. “Wat ik ervan denk dat ik geschiedenis schrijf en prestaties van iemand als Merckx evenaar? Ach, dat is niet wat me bezighoudt. Ik wil gewoon genieten van het fietsen, elke dag weer. Sinds de Olympische Spelen was mijn vorm eigenlijk erg wisselvallig. De ene dag was ik goed, de andere slecht, maar ik ben blijven hopen dat ik met wat meer wedstrijdritme nog iets zou kunnen doen. Ik heb in de andere Italiaanse koersen ook voluit gereden, maar daar volstond dat niet. Deze keer had ik wel weer de benen om te winnen.”

En zo kroonde Pogacar zich in Bergamo tot dé man van het wegseizoen.

Sportdirecteur Allan Peiper: "Die jongen is gewoon al heel blij dat hij mag koersen." Beeld RV

Mentaal voordeel

Sportdirecteur en mentor Allan Peiper neemt volgend seizoen afscheid van de ploeg. De Australiër levert een strijd tegen kanker en volgde de triomftocht van Pogacar op tv. “Tadej is na Tokio geleidelijk aan weer beter geworden. Hij kreeg met wat ups en downs te maken, maar je zag hem groeien", zegt Peiper.

“Weet je wat hem zo bijzonder maakt? Hij fietst gewoon graag. Hij rijdt ook wedstrijden waar hij eigenlijk niets te zoeken heeft, zoals het WK tijdrijden of de Strade Bianchi, voor de lol. Voor de Tour wou hij graag de Ronde van Slovenië nog meepikken, in het Baskenland doet hij alles om McNulty aan de eindzege te helpen… Dat is Tadej. Zet hem op een fiets en hij glundert. Dat maakt hem zo charmant. Daardoor is hij ook niet vatbaar voor stress en druk. Die jongen is gewoon al heel blij dat hij mag koersen.”

Om een heel jaar te presteren volstaat het niet om met een brede smile op een fiets te springen. Daar is ook een strak trainingsregime en een wetenschappelijke begeleiding voor nodig. “Hij doet wat hij moet doen”, zegt Peiper. “Alleen overdrijft hij zeker niet en dat geeft hem een frisheid waarmee hij in zware wedstrijden net dat tikkeltje meer kan. Natuurlijk moet je dan nog de motor hebben, maar die heeft hij én hij recupereert sneller dan de meeste anderen. Dat is ook een van zijn grote troeven.

“Tadej is niet de man die constant met wattages bezig is. Voor de afsluitende tijdrit van de Tour van vorig jaar heeft hij zijn hartslag- en powermeter zelfs van zijn fiets gehaald. Ik ben er zeker van dat hij zich ook in deze Lombardije niet op zijn wattages heeft gefixeerd, maar dat hij gewoon naar zijn benen heeft geluisterd. Fietsen moet voor hem in eerste instantie speels en leuk blijven.”