Swings schaatst naar brons op EK allround in Noorwegen

Bart Swings pakte het brons dankzij zijn regelmaat. “Ik schaatste vier races die oké waren. Geen race waarvan je ‘wow’ zegt. Maar dat hoeft bij het allrounden ook niet.”

Het meest tevreden was Swings over de 1.500 meter. “Daar heb ik die derde plaats in het klassement goed vast kunnen houden. Kongshaug is een gevaarlijke schaatser op die afstand.” Swings verloor slechts twee honderdsten van een seconde op de Noor en werd op dat onderdeel vierde.

“Er zaten twee foutjes in de 500 meter. De 5.000 meter was oké. En op de tien kilometer was het zinloos een poging te wagen om de top twee te achterhalen. Daarvoor was mijn achterstand in het klassement te groot.”

De Nederlander Patrick Roest verlengde zijn titel, de Noor Sander Eitrem maakte het hem onverwacht erg lastig. Een wisselfout op de 1.500 meter kostte Roest aanvankelijk de leiderspositie. Op de 10.000 meter zette de 27-jarige Nederlander orde op zaken; zeven ronden voor het einde had Eitrem geen antwoord op de demarrage van Roest.

In maart WK

In het lang niet uitverkochte Vikingschip in Hamar zat een kleine Belgische delegatie, aangevoerd vader Herman en moeder Anne Swings. “We gaan het rustig vieren. Vanavond lekker eten”, bleef Swings rustig.

De komende weken staan in het teken van training. Pas in februari zijn er weer wereldbekerwedstrijden en begin maart volgt het WK afstanden. “Dat trainingblok is erg nuttig. Het belangrijkste toernooi van het seizoen komt nog.”