Swings moet genoegen nemen met zevende plek op 5.000m

Bart Swings was nooit in de running voor een medaille op de 5.000m. Hij reed in Peking lang niet de rit van zijn leven en finishte pas als zevende. Maar spannend was het wel op de National Speed Skating Oval. Voor het eerst sinds 2006 was het niet Oranje boven. De Zweed Nils van der Poel greep het goud.

Sinds 2010 was de 5.000m de afstand van Sven Kramer. Goud in Vancouver, goud in Sotsji en goud in Pyeongchang. Hij finishte nog net in de top tien: Kramer werd negende in 6:17.04. Op zijn 34ste, en na veel ellende met de rug, is het beste er duidelijk af. “Eigenlijk schaam ik me wel een beetje”, bekende Kramer bij de NOS. “Ik ging voor alles of niets... het werd niets.”

Patrick Roest moest hem opvolgen. De 26-jarige Nederlander heeft al drie wereldtitels allround op zijn palmares staan, maar op individuele afstanden moest hij mondiaal telkens genoegen nemen met eremetaal. Het was gisteren niet anders. In de prachtige Ice Ribbon had hij lang uitzicht op het goud, maar in zijn allerlaatste ronde maakte Nils van der Poel zijn status van topfavoriet helemaal waar. De Zweed, die Nederlandse roots heeft, flitste naar een nieuwe olympische recordtijd van 6:08.84, welgeteld 47 honderdsten sneller dan Roest. “Het is een beetje balen”, zei die. “En toch weet ik dat ik niet sneller kon, want ik was helemaal naar de kloten.”

Ondankbare taak

Bart Swings kreeg de ondankbare taak om rechtstreeks tegen Nils van der Poel te racen. Zes-zeven rondjes bleef hij in het spoor van de olympische kampioen, maar toen Van der Poel naar turbo schakelde, kon Swings niet meer volgen. Zijn rondetijden gingen van 29.18 en 29.68 naar 30.31 en afsluitend naar 31.01. De 30-jarige Leuvenaar kwam uiteindelijk in 6:16.90 over de meet, goed voor de zevende plek. Deftig, zonder meer. Maar de topdag die hij nodig had om voor een medaille te strijden, die had hij niet.

“Het plan was om Van der Poel zo lang mogelijk te volgen”, zei coach Jelle Spruyt. “En dat ging redelijk goed tot die het tempo optrok. Bart heeft het dan wat laten hangen: ‘Oh neen, Nils rijdt van me weg. Ik zal wel slecht bezig zijn.’ Terwijl hij dat niet had moeten denken, want Van der Poel won de race. Uiteraard wist Bart wel op voorhand dat Van der Poel zou wegrijden, maar wanneer je dan effectief op het ijs staat en tegen hem uitkomt, is het lastig om je er niets van aan te trekken en gewoon je eigen rit te rijden. Uiteindelijk heeft Bart gewoon een degelijke rit gereden. Hij had misschien een seconde of zo sneller gekund, maar dat had voor het podium toch ook niet volstaan. Hij had geen wauw-dag.”

Op meer gehoopt

En dus stapte Swings zelf met gemengde gevoelens van het ijs. Hij gaf eerlijk toe dat hij op meer had gehoopt dan een zevende plek. “Het was een zware race en ik ging ze ook goed in. Ik wist vooraf ook wel dat Van der Poel in het tweede deel de bovenhand zou nemen. Ik wilde aansluiten, maar ik verloor mijn techniek en dat maakte dat het nog een hele strijd werd. Mijn plan was goed, maar als je technisch niet meer goed rijdt, dan bekoop je dat. Ik werd al vaak vierde, vijfde of zesde op de 5.000m, dat is niet zo ver van het podium. Als ik de race van mijn leven zou rijden, kom ik in de buurt van de medailles, maar helaas was dat vandaag niet het geval.”

Zelfs indien Swings zijn persoonlijk record op een laaglandbaan (6:12.77 in Heerenveen) had verbeterd, had dat niet veel uitgemaakt. De Noor Hallgeir Engebråten (6:09.88), die het brons greep, en de Rus Sergej Trofimov (6:10.27) waren ook nog te snel. “Engebråten en Trofimov haalden er wel voordeel uit dat ze tegen elkaar reden”, aldus Spruyt. “Wanneer twee schaatsers aan elkaar gewaagd zijn, zoals zij, dan pushen ze elkaar naar sterke tijden. Bart kreeg Van der Poel als tegenstander: dan weet je dat je er na een tijd alleen voor staat. Mentaal is dat lastiger.”

Geen man overboord evenwel voor Bart Swings. Zijn focus ligt op de massastart, die voor 19 februari gepland is. Voor het zover is, treedt hij morgen eerst nog aan op de 1.500m en vrijdag op de 10.000m. “De ambities op die afstanden zijn beperkt: top tien of top acht als hij goed rijdt”, geeft Spruyt mee. “Zeker op de 1.500m zijn de snelle mannen na 700m drie seconden sneller dan Bart, dat verschil kan hij nadien nooit goedmaken. Belangrijk is dat hij een snelle laatste ronde rijdt en toont dat hij fysiek goed is voor de massastart. Want dat is waar het om draait.” Zo ziet ook Swings het: “De massastart is de race die telt, dan wil ik meedoen voor de medailles en zelfs het goud. Ik leef nu rustig naar die wedstrijd toe.”