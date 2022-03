Swings eindigt seizoen met eindzege in wereldbeker

Tijdens de wereldbekerfinale in Heerenveen heerste een carnavalssfeer. Het was zaak om het hoofd koel te houden. Twee ronden voor het einde waren naast Swings nog de Italiaan Andrea Giovannini en de Nederlander Jorrit Bergsma over voor de zege. Net voor de laatste bocht, die sinds dit weekend de Sven Kramer-bocht heet, had Swings de leiding te pakken. Dertig meter voor de streep gingen de armen omhoog. “Bedankt Thialf”, was zijn eerste reactie. “Ik vind dit prachtig.”

Voor aanvang van de slotrace waren de kaarten eigenlijk al geschud. Swings leidde het klassement voor de Rus Roeslan Zakharov en Giovannini. Maar de Russen ontbraken vanwege de oorlog en in de Thialf Arena werden dubbele punten gegeven.

Swings blijft zeker nog twee jaar schaatsen. Team IKO heeft de verbintenis met de Leuvenaar verlengd tot en met het seizoen 2023-2024.

Voor Swings is het schaatsseizoen 2021-2022 ook financieel interessant geweest. Alleen al de olympische titel leverde hem 50.000 euro op. Een wereldbeker schuift 13.800 euro.