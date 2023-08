Swiatek tennist in Canada met tape over haar mond

Het moet haar ademhalingstechniek verbeteren, longinhoud vergroten en conditie optimaliseren. Door de neus ademhalen zorgt sowieso voor een beter zuurstoftransport naar de spieren.

Het is niet nieuw – jaren geleden gebruikten voetballers en wielrenners een neusstrip om beter te kunnen ademhalen – maar voor de tenniswereld lijkt dit wel een primeur. Omdat een viervoudige grandslamwinnares deze methode nu introduceert, zal ze zeker navolging krijgen op het circuit, waar gretig leentjebuur wordt gespeeld als het over nieuwe trainingstechnieken gaat.

Iga Swiatek bereidt zich voor op het WTA-toernooi van Montreal, waar ze eerste reekshoofd is en een bye heeft in de eerste ronde. Of ze in de wedstrijd ook met zo’n plakker over haar mond gaat aantreden, lijkt weinig waarschijnlijk.

Het zou spelers natuurlijk wel helpen om het niet op een schelden te zetten en om zo waarschuwingen van de scheidsrechters te ontlopen. Misschien iets voor Nick Kyrgios?

De Poolse Swiatek stoomt zich in Montreal overigens klaar voor de US Open, het vierde en laatste grandslamtoernooi van het seizoen. Daar verdedigt ze over drie weken haar titel in het enkelspel.