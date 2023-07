Supporterswaanzin in de Tour: voor de allerbeste selfie moeten zelfs de renners wijken

De strijd om de gele trui is beslecht. Die om de beste selfie langs het parcours is dat allesbehalve. Terwijl de renners zich in het zweet rijden, plooien supporters zich in alle mogelijke hoeken voor hun moment de gloire. Met alle gevaarlijke gevolgen vandien. ‘De taferelen hier zijn vaak de waanzin voorbij’, vertellen drie doorwinterde Tour-gangers.

On est des dingues, dingues, dingues. Complètement dingues, dingues, dingues. Elke dag van deze Tour de France schalt door de boxen van de oude Volkswagen-bus van Jo Helsen hetzelfde nummer. We zijn gek, gek, gek. Helemaal gek, gek, gek, zingt Patrick Sébastien. Jo van wielercafé Welkom in Herentals reist met zijn mobiel barretje met het hele circus mee. Al veertien jaar.

Jo en zijn ‘Amis du Tour de France’ zijn gek van de koers, maar ze houden het netjes. “Ik mag er niet aan denken dat iemand bij mij een pint te veel drinkt en dan een renner overhoop loopt”, vertelt Jo. “En dan die smartphones... ik probeer dat hier echt uit te leggen: blijf naar de renner kijken als je dan toch per se een foto wilt maken. Iedereen staart maar door z’n schermpje, maar het peloton is er veel sneller dan verwacht.”

Met alle gevolgen vandien. De voorbeelden zijn deze Ronde van Frankrijk amper op een hand te tellen. Onze landgenoot Steff Cras moest na iets meer dan een week Tour naar huis nadat hij door een toeschouwer ten val kwam. De Fransman Lilian Calmejane viel nadat hij verstrikt raakte in een waslijn met wielershirtjes over de weg. Vroeg in de vijftiende etappe ging de helft van het peloton tegen de vlakte door een ‘supporter’ die met zijn smartphone over de nadar hing.

Toen Tadej Pogacar de dag daarvoor in volle finale op de Col de Joux Plane wilde wegrijden van Jonas Vingegaard blokkeerden twee motoren en veel te veel publiek - slechts op afstand gehouden door een koord - zijn aanval. En dan hebben we het nog niet eens over de net-niet-valpartijen gehad, over kinderen die maar net op tijd aan de schouder achteruit worden getrokken om de wielen van de ploegwagens te ontwijken, over carnavalsfiguren die mee met het peloton hollen en over de mannen in adamskostuum die de aandacht van de camera proberen te trekken. De Tour is een gekkenhuis, gekker dan ooit tevoren.

Tourduivel Guy Clauwaert. Beeld rv

Vakantieoord

“Deze koers is zo groot dat er veel mensen langs de kant staan die er gewoon bij willen zijn, maar eigenlijk niet weten wat ze aan het doen zijn”, liet Wout van Aert zich eerder deze week ontvallen. Guy Clauwaert (77) geeft hem helemaal gelijk. De man uit Nossegem is de Tour-duivel die zich etappe na etappe in rood en zwart hult. Ook hij staat gekostumeerd langs de kant. “Maar altijd keurig op afstand”, vertelt hij vanuit Frankrijk, terwijl de reclamekaravaan op de achtergrond voorbij dendert.

“Al 20 jaar komen mijn vrouw Josee en ik naar de koers. Vroeger reisden enkel supporters mee, de laatste jaren is de Tour een vakantieoord geworden. De taferelen die we hier de laatste jaren zien zijn vaak de waanzin voorbij. Sommigen kamperen uren en dagen op een berg in een tent, caravan of zelfs in hun wagen, ze zeulen bakken bier mee naar boven en kennen niets van de koers. Twee dagen na elkaar zag ik hier mannen met het peloton mee lopen, gans in hunne blote. Ik noem dat geen supporters.”

Het team van Jo Helsen. Al 14 jaar reizen ze naar de Tour met een mobiel cafeetje. Beeld rv

Niemand wil ook maar een seconde van het schouwspel missen. “Vaak staan mensen urenlang op een bergflank te wachten”, weten ook Michiel Steenbeke en zijn kompaan Pieter François. Ze trokken de voorbije weken met in totaal 140 mensen door Frankrijk. Hun gezelschap is steevast herkenbaar aan de grote eenogige reus Médar, die vroeger langs de E17 stond en nu in opblaasversie als stunt meereist naar Frankrijk.

“Die Tour-karavaan, ook zo’n gekkenhuis trouwens, is een schoon tijdverdrijf, maar het zijn vooral de drankstandjes die op volle toeren draaien. Als een berg om 9 uur ’s morgens wordt afgesloten en die coureurs passeren pas om 15 uur... tegen dan is er al een en ander verzet he. Zo’n passage is in een flits gepasseerd. En in die twee minuten moet alles gebeuren: je favoriete renner vinden, een foto nemen, roepen, juichen... Het is charme en chaos tegelijk.”

Alles om uit te pakken op sociale media, stippen onze Belgische habitués aan. Toeschouwers willen alsmaar meer opvallen en gaan daarvoor elk jaar een stap verder. “En geef toe: die foto’s zijn dan nog meestal slecht ook”, lacht Jo. “Van Wout staan 1.001 mooie foto’s na de rit al online. Waarom doen mensen dat toch?”

Pv van 5.000 euro

Alcohol, sociale media en fomo (fear of missing out): ziedaar de ingrediënten voor een steeds gevaarlijker wordend spektakel. Bergen betalend maken, zoals nu wordt geopperd? “Herinner je je de vrouw met haar ‘omi en opi’-pancarte? Dat was gewoon op de vlakke weg”, weet Jo. “Bergen afsluiten is geen oplossing. En je kan ook geen 200 kilometer omheining plaatsen.”

Michiel: “Ik vind het vreemd dat er langs het kleinste invalsweggetje in de vallei een gendarme geposteerd staat, maar dat ze er boven op de top te weinig hebben. En nog iets: ik zag nog geen enkele alcoholcontrole. Agenten kijken toe hoe supporters na de rit zomaar hun wagen in stappen.” Volgens Tour-duivel Guy zijn boetes de enige oplossing: “Voor al wie het voor renners gevaarlijk maakt een pv van 5.000 euro. Eén Tour gaat dat duren. Het jaar daarop zal iedereen wel netjes achter dat koord blijven.”