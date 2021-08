Supporters zonder coronapas krijgen aparte tribune, met strikte maatregelen

Eindelijk kunnen de stadions van de clubs in de Pro League volgend weekend weer vollopen. De volledige capaciteit is beschikbaar, maar enkel supporters die een Covid Safe Ticket hebben, mogen binnen en kunnen zonder masker en dicht bij elkaar hun ploeg aanmoedigen. Maar er worden uitzonderingen gemaakt. Charleroi, de club van voorzitter Mehdi Bayat, en Zulte-Waregem, die vrijdag en zondag thuis spelen, gaan supporters zonder volledige vaccinatie toelaten, en KV Kortrijk en KV Oostende zijn ook van plan dat te doen bij de komende thuiswedstrijd.

Bij die vier clubs zullen de stewards of veiligheidsmensen de niet volledig gevaccineerde supporters niet terug naar huis sturen. “Supporters hebben ons ook in moeilijke dagen gesteund. Het zou niet eerlijk zijn om hen nu niet toe te laten omdat ze nog niet de kans kregen zich volledig te laten vaccineren. En we willen hen ook niet voor een dure coronatest laten opdraaien”, zo klinkt het bij de clubs in kwestie.

Twee controleposten

Er worden twee controleposten voorzien: een eerste waar het Covid Safe Ticket wordt gecheckt, een tweede waar het abonnement bekeken wordt.“Als de steward vaststelt dat een supporter nog niet volledig in orde is met zijn vaccinatie, zal hij hem doorsturen naar een aparte ingang”, zegt Jacques Sciandri van Zulte-Waregem. “Voor alle duidelijkheid: het gaat om mensen die in de doelgroepen vallen die nog niet de mogelijkheid hebben gehad om de tweede prik te halen, zeker niet om de anti-vaxxers. We krijgen wel wat vragen van supporters die op de dag van de wedstrijd bijvoorbeeld in hun 13de dag na de tweede vaccinatie zitten. Zij kunnen in het bezoekersvak terecht.” Volledig gevaccineerde Belgen krijgen 14 dagen na de laatste dosis hun Covid-certificaat.

In totaal zijn er op Zulte-Waregem zo’n 450 plaatsen voor niet-gevaccineerden. “We laten daar wel enkel abonnees toe. Wie nu losse tickets koopt, wéét dat er een Covid Safe Ticket nodig zal zijn. Abonnees die ons niet in de steek gelaten hebben in de moeilijke covidperiode, die willen wij nu op onze beurt ook niet in de steek laten. Of we in die tribune enkel maar niet-gevaccineerden zullen toelaten, zal afhangen van situatie tot situatie. Een 13-jarige supporter die met zijn papa naar de match komt, die gaan we niet opsplitsen omdat de papa wél gevaccineerd is uiteraard”, zegt Sciandri. Voor hoeveel wedstrijden de aparte tribune in het leven wordt geroepen, is nog niet duidelijk. “Dat zal afhangen van de evolutie van de cijfers, de vaccinaties, en de maatregelen van de overheid.”

Dat mag, zeggen Pro League en Binnenlandse Zaken

In tegenstelling tot de supporters met een Covid Safe Ticket zullen degenen in het bezoekersvak niet volledig los kunnen gaan. Ze zijn verplicht een mondmasker te dragen als ze zich verplaatsen, ze moeten hun consumptie op hun plaats gebruiken en ze worden in bubbels van acht personen samengezet. De tribune mag ook maar voor een derde gevuld zijn. Viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) reageert verbaasd: “Dat lijkt me heel raar. Is dat niet tegen de afspraken? Dan kan een festival ook een vak voorzien voor bezoekers die nog niet gevaccineerd zijn. Wat zegt de Pro League daarvan?”.

“Geen probleem, dat mag”, zo reageert de Pro League. En ook het kabinet van Binnenlandse Zaken bevestigt dat het toegelaten is om niet-gevaccineerden te ontvangen, mits de voorwaarden nageleefd worden, zoals aparte ingangen voor beide groepen en bubbels van acht.

Kom op tijd naar de match

In de meeste stadions wordt echter géén plaats voorbehouden voor niet-gevaccineerden. Supporters van 12 en ouder moeten bewijzen dat ze volledig ingeënt zijn, of een negatieve test kunnen voorleggen, of een herstelcertificaat. De Pro League verwacht langere wachtrijen aan de stadioningangen en roept de supporters op: “Kom op tijd naar de match”

Beeld BELGA

Stewards, veiligheidsmensen en hosts die door de club worden aangeduid, moeten dus elke supporter controleren. Dat betekent: identiteitskaart vergelijken met het Covid Safe Ticket. Eerst mochten alleen veiligheidsagenten dat doen, vorige week stemde de regering toe dat ook stewards mogen controleren. “Het zal extra tijd kosten om iedereen gecontroleerd te krijgen en dat kan voor langere wachttijden zorgen. Kom dus op tijd”, aldus de Pro League. Het voordeel van dit systeem is wel dat in het stadion bijna alle beperkingen wegvallen: er hoeft geen afstand gehouden en geen mondkapjes gedragen. Enkel in de kantines moet nog wel gedronken en gegeten worden op vaste plaatsen aan tafel.

Het Covid Safe Ticket is verplicht vanaf 12 jaar. Wat dan als de ouders er wel eentje hebben, en hun kinderen niet? Dan moeten de kinderen zich laten testen. Aan het stadion zelf is dat niet mogelijk en de clubs zelf komen niet tussen in de kosten. “Ze kunnen eventueel wel de gratis COVID-tests van de federale overheid daarvoor gebruiken”, stelt de Leuvense eersteklasser OHL voor. OHL en andere clubs helpen intussen hun supporters om de Covid Safe-app te installeren op hun smartphone, zodat de controle sneller kan verlopen.

30 extra stewards

Een bijkomende controlepost betekent ook meer werk. Clubs voorzien dan ook meer stewards dan normaal. Zo trommelt KV Mechelen 30 extra stewards op voor de thuismatch tegen Union. Andere clubs die komend weekend geen thuismatch hebben, bekijken nog hoe ze hun manier van werken gaan organiseren. Lommel SK, dat zondag in 1B aan de competitie begint tegen Waasland-Beveren, maakt geen gebruik van het Covid Safe Ticket-systeem. Zeker bij de eerste twee thuiswedstrijden moeten supporters in bubbels van acht personen plaats nemen in de tribunes en mag het mondmasker enkel afgenomen als men zit.

Voorlopig worden de wedstrijden gespeeld zonder bezoekende supporters. “De invoering van het Covid Safe Ticket wordt een zware logistieke operatie”, legt de Pro League uit “In samenspraak met de federale politie en de clubs is besloten om voorlopig te focussen op de organisatie voor de thuissupporters. Na de speeldagen in augustus volgt een evaluatie. Indien positief, kan na de interlandbreak in september werk gemaakt worden van de terugkeer van bezoekende supporters.”