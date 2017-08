Sunweb zet 'ongehoorzame' Warren Barguil uit Vuelta

Dat er iets niet goed zat, was gisteren al duidelijk na de etappe. Nadat Kelderman was lek gereden, weigerde Barguil de opdracht van de ploeg om te wachten en daarmee was niet iedereen even blij. De sanctie van de ploeg is hard, maar duidelijk: Barguil wordt uit de Vuelta gezet. Reden: zijn eenmansactie past niet bij het beleid van de ploeg. In een bespreking zou Barguil hebben aangegeven dat hij zichzelf in deze Vuelta niet ziet als knecht.



Barguil, die in de Tour de France twee ritten won én de bergtrui, stond in het klassement net buiten de top-10, vlak voor Kelderman. Of hij dit seizoen nog voor Sunweb in actie komt, is niet duidelijk. Hij zou de ploeg sowieso al verlaten: enkele weken geleden werd al bekend dat hij Sunweb volgend seizoen verruilt voor het Franse Fortuneo.