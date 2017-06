Sunweb start met Barguil en Matthews als kopmannen in Ronde van Frankrijk

Het Duitse team gaat in La Grande Boucle dit jaar voluit voor etappezeges. Dat bevestigde ploegleider Aiske Visbeek. "In de sprint mikken we op Michael Matthews en in het hooggebergte rekenen we op ontsnappingen met Laurens Ten Dam, Simon Geschke en Warren Barguil."



Naast het al genoemde viertal vervolledigen de Duitser Arndt en de Nederlanders Sinkeldam, Timmer, Curvers en Teunissen het team. Voor Teunissen is het zijn debuut in de Tour.



Selectie: Ramon Sinkeldam (Ned), Mike Teunissen (Ned), Michael Matthews (Aus), Simon Geschke (Dui), Laurens Ten Dam (Ned), Roy Curvers (Ned), Warren Barguil (Fra), Niklas Arndt (Dui), Albert Timmer (Ned).