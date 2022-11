STVV doet nu ook aan klantenbinding via mode

De mode- en handelszaken zullen stukken uit de nieuwe collectie een maand lang in hun etalage tonen. Het logo en de kleuren van de club zijn op een subtiele manier aanwezig op de kledij. “Vroeger was voetbalkledij per definitie schreeuwerig, fluo en lelijk”, zegt brandmanager Bert Stas. “Nu hebben we een nieuwe lijn voorgesteld zodat onze supporters hun trots voor STVV en clubliefde kunnen uitdragen.”

STVV heeft de ambitie om overal in het straatbeeld aanwezig te zijn, zijn supporters terug naar het stadion te lokken en warm te maken voor de festiviteiten naar aanleiding van de honderdste verjaardag van de club.

Eerder dit jaar werd de stad Sint-Truiden shirtsponsor en belden voormalige STVV-coryfeeën supporters op om hun abonnement te verlengen. Ook kondigde STVV aan dat ze met verschillende cafés in groot-Haspengouw willen samenwerken om lokale ontmoetingsplekken voor supporters te creëren.

De acties lijken vruchten af te werpen want het aantal abonnees steeg dit jaar met 15 procent. Het aantal supporters tijdens de thuiswedstrijden van de Kanaries nam toe met 11 procent.

Volgend jaar pakt de club uit met een speciale retrolijn. “STVV bestaat dan honderd jaar. Dat gaat zeker niet ongemerkt voorbij. We brengen een retrolijn uit, met niet alleen kledij maar ook andere merchandising en artikelen.”

Morgenavond treedt STVV aan in de zestiende finales van de Beker van België. Tegenstander is dan de Naamse amateurclub Meux.