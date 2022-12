Stuyven legt zich niet neer bij dominantie van wondergeneratie

Negen seizoenen bij Trek-Segafredo en nog minstens drie te gaan: het maakt van Jasper Stuyven een van de trouwste renners in het peloton. “Nu Tim Wellens weg is bij Lotto neem ik de fakkel over”, lacht hij. “Ik voel me hier goed. De ploeg heeft me altijd gesteund, ook als het eens wat minder liep. Er is een prima wisselwerking. Zeker heb ik al eens overwogen om andere lucht op te snuiven, maar dat had dan vooral met nieuwsgierigheid te maken. Wat me telkens aan boord hield is de vaststelling dat deze ploeg heel veel investeert in een hechte klassieke kern en dat ik daarin volledig mijn eigen ding kan doen.”

Op zijn dertigste zit Stuyven in de fleur van zijn sportieve leven. “Ik won Milaan-Sanremo op mijn 28ste, misschien luidde dat wel mijn allerbeste jaren in. De jongere generaties hebben dat beeld intussen wat bijgesteld. Toch heb ik nog niet het gevoel van ‘oei, ik word oud’. Ik doe zeker nog mee.”

Van Aert, Van der Poel, Pogacar, Evenepoel: het zijn andere kalibers, erkent Stuyven. “Toen ik mijn profdebuut maakte verliep het allemaal nog redelijk gecontroleerd in functie van Tom Boonen en Fabian Cancellara. Nu kan eender wie op gelijk welk moment de boel laten ontploffen. ‘Hoe vroeger, hoe beter’ is het credo. Ik kan mijn ervaring maar in bepaalde situaties uitspelen.”

Corebusiness

Elk jaar wordt Stuyven afgerekend op de Vlaamse klassiekers, zijn corebusiness. Dat vindt hij zelf wat onfair. “Ik ben geen pure sprinter, geen klimmer en geen tijdrijder. Ik móét dus inzetten op die Vlaamse koersen. Wat me in zekere zin limiteert, besef ik. Maar mijn type renner heeft gewoon geen andere keuze. Hooguit zeven, acht kansen krijg ik om mijn voorjaar ‘geslaagd’ te maken. Hoe beperkt de winstgaranties ook zijn, het blijft me motiveren om in die periode steeds weer de allerbeste versie van mezelf te zijn.”

Slechts vier van de nog actieve Belgische profs slaagden er het voorbije decennium in een monument te winnen: Greg Van Avermaet (Parijs-Roubaix 2017), Wout van Aert (Milaan-Sanremo 2020), Remco Evenepoel (Luik-Bastenaken-Luik 2022) en Jasper Stuyven zelf (Milaan-Sanremo 2021). “Ik denk dat ik niet missta in dat lijstje."

In 2023 hoopt hij vooral eens te winnen in Roubaix. “Die liefde is na mijn zege bij de junioren in 2010 ontloken en sindsdien alleen maar in kracht toegenomen.”

De Vlaams-klassieke kern van Trek onderging niet één noemenswaardige wijziging. “Het is nu enkel uitkijken naar het moment waarop zowel Mads Pedersen als ik een superdag heeft”, zegt Stuyven. “Dat is de voorbije jaren om God weet welke reden nooit gelukt.”

De Leuvenaar kiest ervoor om volgend jaar twee grote ronden te rijden. “Omdat ik zowel in de Giro als in de Tour unfinished business heb. Het begint stilaan te dringen, de jaren slinken. In beide rittenkoersen ben ik er al een paar keer dicht bij geweest en ik wil het absoluut nog eens proberen. Ik dicht er mezelf ook meer kansen op ritwinst toe dan in pakweg Parijs-Nice, Dauphiné of Ronde van Zwitserland. Het oorspronkelijke plan was wel om de Tour te skippen, omdat het WK kort daarna volgt, maar daar heb ik uiteindelijk van afgezien.”