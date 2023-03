Structuur en lef: de mix van de ideeën van Schreuder en Hoefkens werkt bij blauw-zwart

Haast en spoed... Club Brugge heeft na het debacle tegen Benfica de juiste beslissingen genomen. Parker wegsturen en niet holderdebolder een vervanger aantrekken. Het nieuwste adagium luidt immers: eendracht maakt macht. Welnu, het houdt alvast weer steek.

Vergeet even de penseeltrek van Meijer, hoe mooi ook. En de gave nekslag van Jutglà, auteur van de 1-0. Want soms zeggen de taferelen na een wedstrijd pas echt alles. Jan Breydel, twintig na drie, zondagmiddag.

Terwijl een dolgelukkige Mignolet net niet doodgeknuffeld wordt door zijn coach Rik De Mil, heeft hun voorzitter de eretribune al verlaten. Afgedaald om nog tijdens de ereronde zijn trainer aan de rand van het veld te gaan feliciteren. Bart Verhaeghe, zwarte pet van Club op, zou niet veel later, samen met De Mil, zijn handen de lucht insteken en applaudisseren richting de eigen kop. Daar stond Meijer inmiddels door de megafoon te roepen: “We are Bruges.”

We. Wij. Zo’n verhaal is dit inderdaad. Een collectief schrijven van bestuur, coach en spelers, onder het goedkeurend oog van de supporters. Iedereen samen. Het is dat de buren van Cercle al ‘Ollemolle Tope’ hebben geclaimd, of het mediateam van Club had een nieuwe hashtag.

Club had halsoverkop een nieuwe trainer kunnen binnenhalen na de pandoering in Portugal. Een oude bekende zelfs: Alfred Schreuder. Maar moeizame gesprekken en reflectie deden de beleidsbepalers besluiten om de oplossing intern te zoeken. Om assistent Rik De Mil door te schuiven, want hij kent het huis, en hem tegelijk zoveel mogelijk bij te staan. Vanuit de verschillende echelons.

De Mil had het na de 2-0 tegen Standard niet toevallig over “terugkeren naar de basis” en “samen uit deze moeilijke periode geraken”. Aan einzelgängers of saboteurs heeft dit Club niets. Eendracht dient macht te maken. En in het geval van blauw-zwart een Europees ticket veilig te stellen.

Terwijl De Mil het collectieve idee onderschreef, fonkelden zijn ogen. Ook hij is opgelucht. Bevrijd. Ingewijden weten namelijk hoe Parker weliswaar telkens naar De Mil luisterde, maar vervolgens nooit iets deed met diens mening. De Engelsman had naar verluidt niet eens zijn gsm-nummer, tot een paar uur voor de return in Benfica. Laat staan dat hij De Mil in de weken voordien mee liet aanschuiven aan zijn bureau op het Belfius Basecamp. Ziedaar de alarmerende situatie waarin Club verzeild was geraakt.

Rik De Mil heeft zich in de dagen voor Standard opgeworpen als de noodzakelijke ombudsman. Groeps- en individuele sessies volgden. “Voor vragen, zorgen en frustraties van spelers.” Niet iedereen is intussen al zorgenvrij, zo gemakkelijk werkt het nu ook weer niet. Buchanan ligt nog steeds in de knoop met zichzelf. En Vanaken is een schim van de fijnzinnige voetballer die hij al zo vaak was. Om maar twee voorbeelden te geven.

Maar het grotere plaatje houdt wel weer steek. Nielsen staat op zijn beste positie: de 6. Rits is weer basisspeler en hij duikt regelmatig op aan de zestien. En de organisatie achterin is duidelijk en stabiel. Dat gezegd zijnde: wat speelde die jonge Spileers (18) een goede match.

De Mil heeft, samen met zijn vele adviseurs binnen Club, voor een mix gekozen van de ideologieën van Schreuder en die van Hoefkens. Structuur en lef: Club durfde bij momenten hoog te pressen. Met een groep die nog eens vocht voor elkaar.

Uiteraard vraagt dat om bevestiging. Wat wordt het zaterdag in Kortrijk? Maar met nog vijf wedstrijden te gaan, is de tunnel waarin Club zich bevindt niet meer pikdonker. Er doemt een lichtje op in de verte.