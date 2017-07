Strijdlustige Keukeleire: "Gemiste kans"

"Ik voelde me heel goed", deed Keukeleire uit de doeken. "Al van bij de start voelde ik dat de benen goed waren. Ik wilde niet in alle ontsnappingen meespringen voor die colletjes, want dat is een loterij, maar koos het goede moment uit. En meteen toen ik met die jongens weg was, had ik er een goed gevoel bij. Toen we zeven minuten hadden, wist ik dat de winnaar in de kopgroep zat. Ik heb me geamuseerd vandaag, het was leuk om koers te maken. Ik voelde me echt goed en dat kan niet iedereen zeggen na drie weken."



"In de finale zelf voelde ik me nog altijd sterk, maar met Edvald wint geen onbekende, hij is een 'krak'. Hij is bezig aan een zeer sterke Tour en ook in deze kopgroep toonde hij zich de sterkste van het pak. Ik ging zelf al even aan op 60 km omdat ik voor dat klimmetje in de finale wilde wegrijden. Ik had er schrik voor, maar dat was niet nodig. Het bleek niet zo lastig en uiteindelijk kreeg ik ook geen ruimte. "



Gemiste kans

"Dit is wel een beetje een gemiste kans. Het was leuk om het te proberen vandaag, maar met een derde plek kom je niet ver. Die Prijs van de Strijdlust? Tja, dat weet niemand meer over een paar dagen. Dit is jammer. Als je verliest van Boasson Hagen is dat niet zo erg, hij is sterk, maar ik had toch graag een sprint tegen hem gereden."



Hagen reed weg aan een rotonde. "We hadden het vanmorgen nog in de bus over die rotonde. Je nam die beter rechts. Zo hadden we het besproken op de ochtendvergadering, maar eens in de finale was ik dat kwijt. Op het moment dat we ze nemen, aan de linkerkant, herinnerde ik het mij plots, maar dan was het te laat. Dat was wel even vloeken, maar kijk, je kan het nu niet meer veranderen."