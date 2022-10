Stramme spieren houden De Ketelaere even van het veld

Spiervermoeidheid luidt de officiële diagnose die Stefano Pioli, zijn trainer bij AC Milan, meegaf. Charles De Ketelaere ontbrak gisteren op training. Hij komt vandaag niet in actie tegen Chelsea en volgens Pioli is het evenmin een zekerheid dat hij zondag tegen Verona speelt. “We zullen zien.”

De Ketelaere was zaterdag ingevallen tegen Juventus. Zondag klaagde hij over stramheid in de spieren. Reden waarom de dokters hem een individueel programma oplegden.

Sowieso komt de blessure ongelegen. De hype en de degelijke start hebben geen vervolg gekregen. Oud-trainers en spelers pleiten voor verzachtende omstandigheden. Fabio Capello, destijds succescoach bij Milan, Real Madrid en Juventus: “Voor mij is De Ketelaere een speler met geweldige kwaliteiten. Hij zal wel belangrijk worden. Hij heeft uithoudingsvermogen, techniek en hij kan een man voorbij. Alleen moet hij nog meer in zichzelf geloven.”

Doku in sukkelstraatje

De Ketelaere voegt zich bij Thibaut Courtois, Romelu Lukaku, Alexis Saelemaekers en Jérémy Doku in de ziekenboeg bij de Duivels. Lukaku komt eveneens niet in actie in de Champions League. Gisteren trainde hij opnieuw individueel. Volgende doel is Salernitana in het weekend, al neemt Inter geen risico met zijn spierblessure.

Saelemaekers staat nog zeker zes weken aan de kant met een knieblessure. Ook uit Rennes kwam er weer slecht nieuws. Doku sukkelt met de kuit. “Mentaal is het erg moeilijk voor hem”, zegt zijn trainer Bruno Génésio. “Hij is in een vicieuze cirkel gesukkeld. Hij blesseert zich. Hij keert terug. Hij krijgt speeltijd. Hij blesseert zich opnieuw en moet van nul beginnen.” Sinds het EK in de zomer 2021 stond hij slechts 733 minuten op een veld.