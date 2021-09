Strafklacht houdt Belgian Lions niet van EK 3x3

Dit weekend nemen de 3x3 Belgian Lions deel aan het Europees kampioenschap in Parijs. Ze koesteren hoge ambities na hun voorbije resultaten op het wereldtoneel, ondanks een strafklacht en een tuchtonderzoek vanwege de basketbalbond aan hun adres.

De drie federaties – Basketbal Belgium (federaal), Association Wallonie-Bruxelles de basketball en Basketbal Vlaanderen – brachten gisteren een communiqué naar buiten. “We hebben inmiddels de beschikbare informatie over de vermeende fraude in het 3x3 basketbal verzameld en hebben ons gebogen over de verdere aanpak van het dossier”, klonk het.

“De federaties wensen dat dit dossier grondig wordt onderzocht en contacteerden in dat opzicht de cel sportfraude van de federale politie. De strafklacht wordt gecombineerd met een intern tuchtonderzoek bij Basketbal Vlaanderen. Zolang de onderzoeken lopen, volstaat de beschikbare informatie niet om bepaalde spelers te schorsen. Het olympische team zal daarom ongewijzigd deelnemen aan het EK 3x3 dit weekend in Parijs.”

Een merkwaardige wending van de basketbalfederaties in alle commotie rond de ‘spooktoernooien’ waarmee de Belgian Lions in 2019 hun wereldranking kunstmatig opkrikten om alsnog aan de olympische kwalificaties te kunnen deelnemen. Aanvankelijk legden de drie federaties de verantwoordelijkheid om de (vermeende) fraude te onderzoeken bij de internationale basketbalbond FIBA. Die stelden eind augustus dat ze op de hoogte waren van de beschuldigingen, maar dat er bij gebrek aan bewijs geen onderzoek werd opgestart. Dat doet de Belgische federatie nu dus wel, samen met een ‘klacht tegen onbekenden’ bij de federale politie.

“We hebben geprobeerd om bewijzen te verzamelen, maar we hebben weinig middelen. We kunnen bij wijze van spreken geen huiszoekingen doen”, verklaart Jan Van Lantschoot, de voorzitter van Basketball Belgium, aan Sporza. “De politie beschikt over totaal andere methoden om de waarheid, welke die ook is, aan het licht te brengen.”

In vorm

Het onderzoek zal allicht enkele maanden duren. Intussen blijft het succesvolle 3x3-team actief. Nick Celis, Thierry Marien, Rafaël Bogaerts en Thibaut Vervoort zetten na hun verbluffende vierde plaats op de Olympische Spelen hun opmars op het internationale toneel verder met toernooizeges en sterke prestaties in Riga (Letland), Debrecen (Hongarije) en Montreal (Canada). Dit weekend volgt een nieuwe grote afspraak: het EK in Parijs.

“Of we getwijfeld hebben over onze EK-deelname? Nee, nooit mee bezig geweest”, zegt Celis, grote bezieler van het 3x3-project. Hij kwam eind augustus in het oog van de storm terecht na de beschuldigingen van het organiseren van 27 fictieve toernooien. “Naar een EK ga je met het sterkste team, dat zijn wij. Nooit aan een andere optie gedacht. Ten slotte stel ik nog steeds de selectie op.”

Rafaël Bogaerts, Thierry Marien, Celis Nick en Thibaut Vervoort. Beeld Photo News

De steile klim van Team Antwerp – op het EK actief als Belgian Lions – op de wereldranking is spectaculair: van plaats 27 naar 6. Ook individueel staan met Celis (tiende) en Vervoort (twaalfde) twee Belgen in de top twintig.

“Dit zijn zotte resultaten die niemand kon voorspellen”, overloopt Celis. “En tel je alleen de resultaten van 2021, dan prijken we op de tweede plaats en moeten we alleen Servië voor laten gaan. We tellen dit seizoen drie toernooizeges, geen enkel team evenaart dat.”

Vervoort, Bogaerts, Marien en Celis nemen het zaterdag in groep A op tegen Oekraïne en Servië. “Ik hoop dat de spelers zich kunnen concentreren op de wedstrijden”, zegt Van Lantschoot nog.

Ook een Belgische vrouwenploeg zal trouwens actief zijn op dat EK 3x3. Becky Massey, Marie Vervaet, Lut De Meyer en Laure Resimont zijn ingedeeld in groep C en spelen op vrijdag al tegen Roemenië en Hongarije. De kwartfinales, halve finales en finales bij zowel de vrouwen als de mannen zijn gepland op zondag 12 september.