Strafcornerspecialist Alexander Hendrickx wil met Red Lions weer goud rapen op EK hockey: ‘Ik haat verliezen’

Hij is sinds kort een dertiger, maar Alexander Hendrickx denkt nog lang niet aan stoppen. De koning van de strafcorners wil met de Red Lions de Spelen 2028 halen. Maar eerst het EK hockey komende week.

In Tokio sloot hij de Spelen af als topscorer, met 14 goals en olympisch goud. In India begin dit jaar kon de Antwerpenaar niet anders dan machteloos toekijken hoe de Belgen de WK-finale verloren na shootouts tegen Duitsland. “Dat was echt zuur. Er is geen slechter gevoel dan een ander land te zien feesten naast je. Dan wil ik zo snel mogelijk weg. Ik haat verliezen.”

Het jaar mocht dan in in mineur zijn begonnen voor de verdediger, het ging in de maanden erna wel crescendo. Te beginnen met de allereerste landstitel met Pinoké, al vijf jaar z'n werkgever. Hendrickx was topscorer bij z'n club met 22 doelpunten. En vervolgens vierde hij op de Bosuil met FC Antwerp hun eerste landstitel sinds 1957. “Dat was nogal euforisch, ja. (lacht) Antwerp was altijd al mijn club. We woonden in Deurne op twee straten van het stadion.”

Als kind werd Hendrickx gepest. Hij noemt het geen trauma dat zijn zelfvertrouwen heeft aangetast maar wel een episode uit zijn leven die hij niet is vergeten. “In het derde leerjaar was ik veel ziek. We zijn veel ziekenhuizen afgegaan maar ze wisten niet precies wat er aan de hand was. Omdat ik me nogal verveelde in de klas werd dan beslist dat ik een jaartje zou springen. En ineens ging het beter. In het eerste middelbaar had ik het opnieuw. Ik sliep 18 uur per dag en miste een halfjaar van school omdat ik m'n bed niet uit kon. En toch haalde ik, zonder te studeren, goede resultaten. Zo begon het: een paar jongens die me voor strever uitmaakten. Ik haalde dan opzettelijk slechte cijfers om niet meer zo genoemd te worden.”

Los Angeles 2028

De gouden generatie van de Red Lions is stilaan aan een wissel van de wacht toe. Op het EK in Mönchengladbach zijn er al drie nieuwe internationals bij en na Parijs 2024 houden anciens als Vincent Vanasch, Felix Denayer en John-John Dohmen het wellicht voor bekeken. Hendrickx denkt nog niet aan stoppen: “Daar ben ik nog te jong voor. Ik ben van plan om pas na Los Angeles 2028 te stoppen.”

En dus blijft Hendrickx voorlopig de strafcorners met 120 km/u afvuren, scuds die van groot belang zijn als de Red Lions vier jaar na hun triomf in Antwerpen weer de Europese titel willen bemachtigen. Of over een jaar hun olympische titel in Parijs hun titel willen verlengen. “Eerst ons nog kwalificeren voor de Spelen. Dat kan door het EK winnen. Dan hoef in januari geen kwalificatietoernooi te spelen. Wie de favoriet is? Nederland, Engeland, Duitsland en wij. Het zal van de vorm afhangen.”