Stoffel Vandoorne wint ePrix van Monaco en wordt leider in WK-stand

Stoffel Vandoorne. Beeld Photo News

Stoffel Vandoorne (Mercedes-EQ) heeft de zesde manche van het wereldkampioenschap Formule E in Monaco gewonnen. Het is zijn eerste zege in een ePrix dit seizoen, de derde in zijn carrière.