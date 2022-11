Stoffel Vandoorne krijgt weer een belangrijkere rol in de formule 1

Hier en daar wordt de dinsdagochtend aangekondigde transfer van Stoffel Vandoorne naar Aston Martin een verrassing genoemd. Wij leggen uit waarom het niet meer dan logisch is dat onze landgenoot een belangrijkere rol in de formule 1 krijgt en wat dat betekent voor de andere nog te verdelen plaatsjes.

De puzzel valt stilaan in elkaar. Daniel Ricciardo, op straat gezet door McLaren, wordt invaller bij Mercedes. Daar stoppen Stoffel Vandoorne en de Nederlander Nyck De Vries eind dit seizoen immers in die rol. De Vries gaat in 2023 voor Williams racen en Vandoorne wordt testrijder en invaller bij Aston Martin, waar hij de plaats inneemt van Nico Hulkenberg.

Dat impliceert dat de Duitser iets beters heeft gevonden: de kans is groot dat hij in 2023 voor Haas F1 gaat racen, in de plaats van Mick Schumacher. Helemaal uitgeteld is ‘de zoon van’ daarmee wellicht niet. Het is best mogelijk dat Mercedes hem redt met een rol als tweede invaller naast Ricciardo.

Dat Vandoorne als invaller bij Aston Martin belandt, is om verscheidene redenen logisch. Zo stopt Mercedes in de formule E, waardoor de 30-jarige West-Vlaming moest verkassen naar DS Penske om daar zijn wereldtitel te verdedigen. Dat verbrak al deels zijn band met Mercedes. Komt daarbij dat Vandoorne in een top van de autosport, waarin de volgende generatie maar heel spaarzaam met talent begiftigd lijkt, een van de snelste en meest ervaren coureurs langs de zijlijn is. Onze landgenoot heeft ondertussen al zes jaar ervaring met de simulator. Die ‘digitale racewagen’ wordt in de huidige F1 almaar belangrijker om de koersen voor te bereiden.

Ook niet onbelangrijk: Vandoorne heeft altijd al een goed contact gehad met de Strolls. Vader Lawrence is eigenaar van het team en zoon Lance tweede coureur, volgend seizoen naast Fernando Alonso. Bovendien zijn bij Aston Martin ondertussen twee mensen aan de slag die toenmalig teambaas Ron Dennis destijds overtuigden om Vandoorne binnen te halen bij McLaren: overkoepelend CEO Martin Whitmarsh en PR-directeur Matt Bishop zijn altijd in het talent van de West-Vlaming blijven geloven.

Het was ons al opgevallen in Monaco, eerder dit jaar, een van de weinige races waar Vandoorne als Mercedes-invaller aanwezig was: toen we met hem stonden te praten kwam Bishop voorbij en vroeg Stoffel om straks eens langs te komen, want “we moeten eens klappen...”

Vandoornes rol als invaller krijgt bij Aston Martin trouwens een veel bredere en belangrijkere invulling dan de afgelopen jaren bij Mercedes. “Ik zal bij 20 van de 24 koersen aanwezig zijn”, vertrouwde hij ons toe. “Vier keer niet dus omdat ik datzelfde weekend in de formule E mijn titel moet verdedigen.”

En hoewel het niet langer de grote ambitie van Vandoorne is om opnieuw volwaardig F1-coureur te worden, vergroot dat toch weer de kans dat we hem nog eens in een grand prix aan het werk zien. Zodra er ook maar iets aan de hand is met Alonso of Stroll, zal het Vandoorne zijn die overneemt. Een zekerheid die onze landgenoot bij Mercedes nooit kreeg.