Stijn Desmet verovert met zilver op de 1.000 meter enige Belgische medaille in Seoel

In de A-finale van de 1.000 meter eindigde Desmet als tweede in 1:27.974 achter thuisrijder Park Ji Won (1:27.741). De Canadees Steven Dubois (1:28.069) vervolledigde het podium.

Voor Stijn Desmet is het zijn derde WK-medaille. Vorig jaar was hij in het Canadese Montreal goed voor brons op de 500 en 1.500 meter. Zus Hanne Desmet werd op dezelfde afstand zesde.

Het was meteen ook de enige Belgische medaille op het WK. In de estafette werd België, met Hanne en Stijn Desmet, Ward Pétré en Tineke den Dulk, vierde.

Stijn Desmet. Beeld Photo News

Net geen medaille op 1.500 meter voor Hanne Desmet

Gisteren greep Hanne Desmet op de 1.500 meter net naast een medaille. Desmet, kopvrouw van de Belgische schaatsers op de korte binnenbaan, kwam vier duizendsten tekort voor de derde plaats, die in handen kwam van de Canadese Kim Boutin.

De ongenaakbare Suzanne Schulting veroverde de wereldtitel. Geen van de finalistes had antwoord op de demarrage van de Nederlandse, ook niet Minjeon Choi, de olympische kampioene. De Zuid-Koreaanse, nu tweede, was de favoriete van de 5.000 toeschouwers op de Mokdong Ice Rink.

Zoals wel vaker bleef Desmet lang achterin het peloton hangen. Ze gokte op een gaatje dat ze niet vond. Binnendoor passeren lukte niet, buitenom kwam ze net te laat. Op de 500 meter reikte Desmet tot de halve finale, waarin ze door een penalty (onreglementaire handeling) werd uitgeschakeld.

Beeld Photo News

Stijn Desmet wint B-finale 1.500 meter

Stijn Desmet won de B-finale bij de mannen. Niet Desmet maar Rino Vanhooren schaarde zich bij de A-finalisten. Hij was aan dat gezelschap toegevoegd omdat hij in de halve eindstrijd werd gehinderd. Vanhooren klasseerde zich in de volgens de verwachting door de Zuid-Koreaan Ji Won Park gewonnen eindstrijd als zevende.

In het shorttrack is de concurrentie bij de mannen op wereldniveau groter dan bij de vrouwen. Sterker is ook de dominantie van de Aziatische schaatsers. In die zin is het voor Stijn Desmet moeilijker om op WK’s prijzen weg te grissen, al vormt het fenomeen Choi voor Hanne Desmet en collega’s wel een groot probleem.

Stijn Desmet haalde in de halve finale enige trucs uit, die hem aan de leiding brachten. Maar toen de finaleplaatsen werden verdeeld was de fut er een beetje uit. De Canadezen Pascal Dion en Steven Dubois verrasten Desmet, die met een plek in de B-finale niet tevreden kon zijn.

Zijn revanche kwam niet onmiddellijk. Want ruim een uur later op de 500 meter was hij opnieuw B-finalist. Hij struikelde naar de vierde plaats. Vandaag dus meer succes voor Stijn Desmet.