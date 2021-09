Sterren van PSG geraken niet voorbij ijzersterk Club Brugge in Champions League (1-1)

Club Brugge was groots, geweldig, dapper. Het mooiste visitekaartje dat het Belgisch voetbal zich kon wensen. Voor de ogen van de hele wereld stopte het Lionel Messi, Neymar en Kylian Mbappé vakkundig af in de Champions League.

De supporters in Jan Breydel gingen collectief staan. Een ovatie voor hun helden, zij die niet alleen een medaille voor moed en zelfopofferingen verdienden, maar tegelijk propaganda maakten voor het Belgisch voetbal. Wat Club tegen dit PSG etaleerde was het strafste dat in ons land te zien is geweest sinds de eeuwwisseling, toen Anderlecht het grote Manchester United klopte.

Welke ploeg is dezer dagen ontzagwekkender dan Paris Saint-Germain? Een verzameling wereldvoetballers, bijeen gekocht om de Champions League te winnen. Als je die in bedwang kunt houden, plus nog eens de beste kansen hebt gehad om ze te kloppen, is er dan nog een limiet op het aantal complimenten?

Een diepe buiging, in naam van de natie.

De manier waarop de Belgische landskampioen zich naar die memorabele 1-1 voetbalde was zowaar nóg mooier dan het resultaat. Met hoge pressie, anderhalf uur lang. Met rust aan de bal, geregeld een knappe combinatie en een technisch hoogstandje. Met verbetenheid ook, zoals bij Nsoki. En vooral: vol geloof in eigen kunnen.

Keylor Navas moest meermaals de 2-1 uit zijn doel zweven of slaan.

Met hart en ziel

De avond was begonnen met internetproblemen, omdat iedereen een foto of een filmpje van Lionel Messi wilde en in tweede instantie van Neymar of Kylian Mbappé. Het was sterren spotten. Maar daar deden de jongens van Philippe Clement niet aan mee. Zij zijn zelfs niet meer onder de indruk van de allergrootste: Messi.

Het legioen kreeg al snel moed, omdat Club niet terugdeinsde voor die aanvallers en omdat het met hart en ziel de strijd aanging. Een heerlijke kapbeweging van Mbappé en genadeloze trap van Ander Herrera (0-1) op het kwartier brachten daar geen verandering in. Ziedaar de evolutie die blauw-zwart de afgelopen twee jaar heeft gemaakt.

Geen moment werd Club weggespeeld of overlopen. Er was wel wat geluk mee gemoeid – dat heb je in dit soort wedstrijden ook nodig – toen Messi met zijn linker enig mooi het leer minutieus op winkelhaak schilderde. En Simon Mignolet deed wat hij wel vaker doet: goede save op een poging van Mbappé en nog een schot van Messi.

Voorts hadden Hendry en Nsoki hun zaakjes op orde. Mata riep Neymar een halt toe. Sobol deelde zelfs een intelligente assist uit – zo’n lage voorzet richting de zestien is altijd gevaarlijk. Vanaken knalde hem via Kimpembe voorbij Navas. Het dak ging eraf op Olympia. Hans Vanaken maakte een hartje.

Wat is de beste Vanaken toch een genot om naar te kijken. Noah Lang laatste scoorde ei zo na met een omhaal. Hoe mooi ging dat niet geweest zijn? Ook Charles De Ketelaere imponeerde.

Doelpuntenmakers Ander Herrera en Hans Vanaken bikkelen op het middenveld. Beeld BELGA

Omdat dit elf helden waren zou het niet fair zijn om Balanta en Rits niet te vermelden, de tank en de kilometervreter centraal op het middenveld. Het mooiste compliment kregen ze bij de rust van Mauricio Pochettino: hij haalde Wijnaldum en Paredes dan al naar de kant.

Niet veel later slenterde Mbappé met een pijnlijke grimas naar de kant. Mauro Icardi kwam in zijn plaats. Hij kwam in het slot nog dicht bij de overwinning voor PSG. Zijn hakje achter het steunbeen miste evenwel precisie.

Geen Vormer

Tot aan de blessuretijd hield Clement vast aan zijn basiself. Opmerkelijk: Ruud Vormer was daar niet bij. Voor het eerst in tijden werd de aanvoerder gepasseerd door Clement. Een tactische keuze. Voor Vormer was het een klap toen hij maandag op de eerste tactische training richting het duel met PSG vaststelde dat hij naast de ploeg zou vallen. Vanaken nam voor de gelegenheid de aanvoerdersband van de captain over. Vormer was niet het enige slachtoffer: net als vorige vrijdag begon ook Brandon Mechele opnieuw op de bank.

Vormer zag hoe Hendry evenzeer had kunnen scoren. Maar het bleef uiteindelijk 1-1. Dat is zoveel als een overwinning, als je David bent en Goliath tegenover je staat.

Clement beleefde ruim tien dagen geleden naar eigen zeggen de mooiste dag uit zijn leven – de coach trouwde toen. Maar deze avond staat toch ook in zijn top drie?

Nog dit: de andere wedstrijd in groep A, tussen Manchester City en RB Leipzig, werd een heus doelpuntenfestijn (6-3). Christopher Nkunku van Leipzig scoorde een hattrick. Een sterke Kevin De Bruyne mocht twintig minuten voor het einde naar de kant.