Sterke Verschaeren leidt Anderlecht naar zege

Aruna Dindane was te gast in het Lotto Park. ‘Smiling Assassin’ in zijn tijd, 65 treffers op de teller voor Anderlecht en een Gouden Schoen. De handjes van de Ivoriaan gingen op elkaar bij de rust, hij zag dat het goed was. Een uiterst efficiënt Anderlecht had met twee welgemikte schoten de laatste Genkse hoop op de Champions play-offs dan al aan flarden geknald.

Yari Verschaeren kreeg voor de aftrap al een open doekje van de Anderlecht-fans. De chouchou van het Park speelt nu eindelijk ook met het rugnummer dat bij zijn status past: de tien.

‘In Youth We Trust’ en dus behield Vincent Kompany ook het vertrouwen in Zeno Debast. Debast krijgt nu de speelminuten die hem straks moeten overtuigen om voor een verlengd verblijf te tekenen op Neerpede. Hij moet volgend seizoen een zekerheidje zijn op het wedstrijdblad. Debast kreeg een van de lastigste klussen op de Belgische velden voorgeschoteld: Paul Onuachu. Gouden Schoen en Gouden Stier vorig seizoen, Debast stopte hem in de achterzak.

Racing Genk gooide tegen Anderlecht zijn laatste troefkaarten op tafel in de strijd om een plekje bij de laatste vier. Enkel een zege was goed genoeg, maar daar konden de Limburgers op geen enkel moment aanspraak op maken. Genk lag niet onder in het veldspel, maar kon amper voor dreiging zorgen. Sergio Gómez en Junya Ito zijn elk toppers in hun vakgebied, de Spaanse flankverdediger besliste het onderlinge duel met bravoure in zijn voordeel. Aan de overkant deed Amir Murillo eigenlijk hetzelfde tegen Théo Bongonda. De Genkse drietrapsraket vakkundig ontmanteld door de defensie van Anderlecht. Zoek dus niet verder naar redenen waarom Genk eigenlijk kansloos onderuitging tegen Anderlecht.

Vleugje magie

Niet dat Vandevoordt in een schietkraam stond, maar Anderlecht voetbalde wel met meer flair. Statistici speuren vandaag tevergeefs naar de beslissende acties van Joshua Zirkzee. Geen goals en geen assists. Maar dat vleugje magie waardoor hij de jongens rondom hem beter maakt, laat zich niet meten in statistieken. En toch hebben Refaelov, Verschaeren en Kouamé een groot deel van hun wedstrijdpremie te danken aan ‘Zirk’. Een slimme tik of een fluwelen balbehandeling, wat anderen moeite kost, doet Zirkzee schijnbaar achteloos. Geniaal in zijn eenvoud.

Na een uur haalde Kompany zijn beste man naar de kant, traditioneel voor Benito Raman. Een wissel ingegeven door de wedstrijdomstandigheden. Racing Genk voetbalde dan al met de moed der wanhoop en moest een pak ruimte laten in de rug. Dan ben je meer met Raman en Kouamé dan met Kouamé en Zirkzee.

In vijf minuten voor rust telde Anderlecht Genk uit. McKenzie gleed weg, Verschaeren reageerde een fractie sneller dan Muñoz en zette zo Kouamé alleen op weg naar Vandevoordt. De Genkse doelman redde de poging van de Ivoriaan, maar was kansloos op de herneming van Majeed Ashimeru. Fijntjes afgewerkt.

Even later was het opnieuw prijs. Murillo vond Kouamé bij de tweede paal, Verschaeren maakte zich even onzichtbaar in de box om dan slim op te duiken in de rug van de Genkse verdedigers, 2-0. Zijn eerste als nummer tien.

Racing Genk kwam de kleedkamers uit met de intentie om er nog iets van te maken, helaas voor de Limburgers bleef het bij die intenties. In dit soort matchen moet je top zijn en dat was Genk gisteren niet. Hrosovsky probeerde het een paar keer vanuit de tweede lijn en een doelpunt van Thorstvedt werd afgekeurd voor een duwfout van Onuachu op Van Crombrugge. Genk zal het de komende wedstrijden ook zonder Gerardo Arteaga moeten stellen na een terechte rode kaart voor een gemene trap op de kuit van Kouamé.

Kompany zorgde zelf voor een mooi slotakkoord door Verschaeren zijn applauswissel te gunnen. Het Anderlecht-publiek ging gretig mee en gaf de tien een open doekje. Anderlecht hoeft even niet meer achterom te kijken, de blik mag omhoog. De Brusselaars kruipen tot op twee punten van Antwerp. Racing Genk richt het vizier vanaf nu noodgedwongen op de Europe play-offs.

“Een mentaal belangrijke zege”, noemde Vincent Kompany de overwinning tegen Genk. Anderlecht pakte voor het eerst dit seizoen drie punten in een topper. Een bevrijding. “Ik kijk graag naar boven in het klassement.”

“Een volwassen prestatie.” Zo analyseerde het gros van de journalisten de 2-0-zege van Anderlecht. Daar kon Kompany zich volledig in vinden. “Om een topmatch te winnen, moet je volwassen spelen. Dat hebben wij gedaan.”

Valt daaronder: weinig kansen weggeven. Anderlecht was 95 minuten lang defensief secuur. Genk, met zijn vele offensieve wapens, kadreerde amper één doelpoging. “Onuachu, Ito, Bongonda, Thorstvedt, ... Genk heeft veel individuele kwaliteitsspelers die met een flits het verschil kunnen maken”, aldus Kompany. “We moesten dus waakzaam zijn voor een aantal momenten, maar die hebben we er op een correcte manier uitgehaald. Op Zulte Waregem hadden we het in de tweede helft vooral lastig met de man-op-man-druk. Die hebben we nu goed bespeeld. Zo hebben we geen al te gekke match beleefd.”