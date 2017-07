Sterke Thierry Neuville op kop in Rally van Polen ondanks lekke band

De Rally van Polen ligt volledig in het verlengde van het hele WRC seizoen 2017 tot dusver. Ook deze tweede dag van de achtste WK-wedstrijd stond bol van de omwentelingen, verrassingen en vooral een uitslag die verre van vast ligt. Thierry Neuville leidt alvast in zijn Hyundai, ondanks een lekke band, maar met amper 3 seconden bonus op Ott Tanak en 25 seconden op zijn teamgenoot Haydon Paddon wordt de slotdag weer een thriller.



De wedstrijd ging deze namiddag verder met dezelfde lus als deze ochtend en als afsluiter een show-KP van 2,5 kilometer. Sinds de wedstrijd in Zweden en de crash van Neuville, weten we echter dat ook die proeven voor een verrassing kunnen zorgen.



De eerste die deze namiddag pech kende, was Jari-Matti Latvala, slachtoffer van de falende mechaniek van zijn Toyota. Latvala ziet zo waarschijnlijk de drie andere titelpretendenten definitief uit het zicht verdwijnen. Vervolgens maakte Ogier in zijn Ford Fiesta - onder druk van Tanak en Neuville? - een zeldzame fout en de Fransman kijkt nu tegen een achterstand van anderhalve minuut aan. Ogier is voorlopig vierde, maar voelt de hete adem van Dani Sordo (Hyundai), vijfde, in zijn nek. Achter hen volgen een verrassend sterke Suninen (Toyota), Lefebvre als beste Citroën-rijder, Ostberg en Evans voor Ford en tot sloot Mikkelsen (Citroën) als tiende.



Vooraan verdeelden Neuville (3) en Paddon (2) de snelste chrono's, maar dat wil niet zeggen dat onze landgenoot comfortabel leidt. Neuville reed in KP16 immers lek en verloor een halve minuut in het avontuur. Desondanks leidt Neuville dus en dat wil veel zeggen. De Belg is erg sterk bezig en heeft uitzicht op een derde WK-zege van het seizoen en mogelijk een erg goede zaak in het WK. Laten we echter de vier proeven van morgen afwachten alvorens te juichen...