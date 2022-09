Sterke Saelemaekers kopt Milan naar eerste zege in Champions League

Zelfs nu hij nog maanden moet revalideren na een knieblessure, steekt Zlatan Ibrahimovic de kin uitdagend omhoog. In oktober wordt hij 41. Ondanks aanhoudend lichamelijk leed denkt hij nog niet aan stoppen. “Als ik een speler zie die sterker is dan ik zet er een punt achter. Maar die heb ik nog niet gezien.”

Ook niet op training bij AC Milan. Toch heeft hij talent gespot bij die schuchtere kerele, die er dixit een plaatselijke journalist uitziet als een ‘universiteitsstudent’. Ibrahimovic: “De Ketelaere is een topper, dat zeg ik je. Geef hem wat tijd.”

Binnen Milan hebben ze meer geduld dan de buitenwacht. Na drie basisplaatsen op rij zat De Ketelaere woensdag tegen Zagreb op de bank. Niet eens onverwacht. Stap voor stap mag hij groeien. Zondag, in de topper tegen Napoli, zal coach Pioli zijn duurste aankoop harder nodig hebben dan tegen Dinamo Zagreb. Vervanger Brahim Diaz imponeerde niet. Ook dat helpt. ‘CDK’ speelde uiteindelijk 22 minuten, als diepste spits. Hij was niet het verhaal.

Dat was wel die andere Belg aan de aftrap: Alexis Saelemaekers. De winger is bij AC Milan een speler geworden van een op twee. Slechts voor de derde keer in acht matchen stond hij in de basis.

Saelemaekers was de Saelemaekers zoals we die kennen: bedrijvig en energiek. Op rechts brengt hij iets anders dan Messias, de Braziliaan met wie hij in balans ligt. En zowaar: Saelemaekers scoorde voor de tweede week op rij in de Champions League. Dit keer zelfs met het hoofd - ook dat was een unicum in zijn loopbaan in Italië (2-0). De onvermijdelijke Olivier Giroud had Milan eerder al vanop de stip op voorsprong getrapt.

Saelemaekers is een knokker. Tijdens vakanties trekt hij weleens de bokshandschoenen aan om in conditie te blijven. Hij is ook bijzonder trots om voor Milan te spelen. Als hij over zijn club praat, lichten de ogen op. In België hebben ze hem altijd onderschat, vindt hij. Hij put er kracht uit. “Ik wil graag meehelpen om Milan Europees weer op de kaart te zetten”, zei hij in mei.

Saelemaekers is de eerste Milan-speler die er in slaagt om op de eerste twee speeldagen van de Champions League te scoren sinds ene Ibrahimovic in 2010-11.

De voorbije jaren heeft Ibrahimovic hem regelmatig stevig uitgekafferd, maar eigenlijk kan hij ‘Salamandra’ best smaken. Andersom geldt dat ook.