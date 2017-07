Sterfscène van een groots vechter: na 4 uur en 51 minuten geeft Nadal zich gewonnen

Voor de kampioen van Roland Garros is Wimbledon na zijn twee titels in 2008 en 2010 een kwelling geweest. En Nadal houdt al helemaal niet van servicekanonnen als de eveneens linkshandige Müller, die de klok twaalf jaar terug zet. In 2005 versloeg de Luxemburger Nadal toen hij zojuist zijn eerste grandslamtitel op Roland Garros had veroverd. In 2011 nam Nadal revanche op Muller. Op baan 1 van Wimbledon zoekt hij opnieuw wanhopig naar zijn ritme.