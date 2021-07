Sterckx weent van geluk na vijfde plaats op eerste Spelen

In het onderdeel trekken (snatch) kwam Sterckx uit op 81 kilogram, in de clean & jerk (stoten) tilde ze 99 kilogram: goed voor een totaal van 180 kilo, meteen een Belgisch record, dat voorheen op 176 kilo stond. “En toch had Nina geen superdag”, zei haar coach Tom Goegebuer. “Bij de snatch is maar één van haar drie pogingen gelukt en bij de clean & jerk werd een betere poging afgekeurd. Anders was Nina misschien wel één plekje hoger geëindigd.”

Om in Tokio aan te treden viel Sterckx tien kilo af in vier maanden. “Dat dieet gaan we voorlopig niet meer herhalen”, stelde Goegebuer. “Niet omdat het te zwaar zou zijn of onmogelijk is, maar omdat Nina toch geen 100 procent kan trainen als ze weinig calorieën binnenkrijgt.”

De Chinese Hou Zhihui bewees van een andere planeet te zijn. Haar score van 210 kilo (94+116) is een olympisch record.