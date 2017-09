Stephens en Venus Williams naar halve finale US Open

In de halve finales wacht voor Stephens een partij tegen haar landgenote Venus Williams (WTA 9), die eveneens in drie sets afrekende met de Tsjechische Petra Kvitova (WTA 14): 6-3, 3-6, 7-6 (7/2).



De kans bestaat nog dat alle halve finalisten uit de Verenigde Staten komen. Coco Vandeweghe (WTA 22) speelt in de kwartfinale tegen de als eerste geplaatste Karolina Pliskova uit Tsjechië. Madison Keys (WTA 16) strijdt tegen Kaia Kanepi (WTA 418) uit Estland om een plaats bij de laatste vier.