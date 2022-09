Stelt AA Gent record scherper in Charleroi?

Na de zege van donderdag op het veld van Anderlecht (0-1) zijn de Buffalo’s nu al dertien uitwedstrijden op rij ongeslagen in de competitie. Een verbetering van het record uit 1953-1954 voor de club. De laatste uitnederlaag dateert al van 15 december 2021 in Mechelen (4-3).

“Een heel goeie reeks, met een aantal moeilijke wedstrijden. Dit is mooi meegenomen”, zegt Hein Vanhaezebrouck. “Er is ooit een periode geweest waarin wij thuis, met ons vol stadion, onklopbaar waren. (fijntjes) Jammer genoeg is geen van beide nu het geval. Geen vol stadion, en niet meer onklopbaar. Men had toen schrik om naar Gent te komen, nu heeft men meer schrik als wij naar ginder trekken. Op verplaatsing blijken we beter te scoren. Laat ons op dit elan doorgaan. De succesformule? Defensief sterk staan, de nul houden. Zoals dat tegen Anderlecht nog eens het geval was. Om het dan ook voorin af te maken.”

Dat moet morgenavond in Charleroi het plan zijn. AA Gent kan nog niet rekenen op Nurio Fortuna. De recordaankoop, die in 2020 voor zes miljoen euro overkwam van Charleroi, staat geblesseerd aan de kant. “Hij traint nog niet mee”, zucht Vanhaezebrouck, zichtbaar geïrriteerd. “Het was nu al de tweede keer dat Nurio een pijntje voelde, maar er niet over communiceerde. Dan stel je hem op en loopt hij een zwaardere blessure op. Dat is niet verstandig. Dit is spijtig voor hem, en voor ons. Ik hoop dat hij in de toekomst wél communiceert. Als hij iets voelt, moet hij het aangeven. Het is beter om enkele dagen aan de kant te staan dan weken. Of hij te graag wilde spelen? (haalt schouders op) Misschien. Daar kunnen verschillende redenen voor zijn.” Verder lijken er op het eerste zicht geen blessuregevallen te zijn bij gekomen. (ABD)