Steenrijke ex-coureur beroert de Formule 1-wereld

Het Formule 1-seizoen was van Max Verstappen. Maar ook van Mohammed Ben Sulayem, sinds krap een jaar voorzitter van autosportfederatie FIA. In die periode trapte hij tegen meer heilige huisjes dan zijn voorganger in twaalf jaar deed.

Een juwelenverbod, het ontslag van wedstrijdleider Masi en een eigen racekalender. Onder Ben Sulayem werd alles anders. De preses mengde zich zo’n beetje direct na zijn aantreden in zaken waar zijn voorganger Jean Todt ver van bleef.

Begin dit jaar besloot hij het verbod op het dragen van sieraden in auto’s, dat ver was weggestopt in het regelboek, plots streng te handhaven. Hij ergerde er zevenvoudig kampioen Lewis Hamilton mee, die zo werd gedwongen zijn piercings te verwijderen. Dat deed Ben Sulayem weinig. Hij hield voet bij stuk en uiteindelijk zwichtte Hamilton. Het relletje paste bij hoe de in Dubai geboren Ben Sulayem zich manifesteert in zijn functie; als iemand die niet stilletjes op de FIA-troon zit.

Hoe anders deed zijn voorganger Jean Todt het, die werd geroemd voor zijn werk op de achtergrond. Todt runde zijn FIA voornamelijk vanaf de burelen in Parijs, waar hij typische FIA-onderwerpen als veiligheid en regelkwesties afhandelde. Hij presenteerde zich als de kalme tussenpersoon en gaf de Formule 1 zo een bepaalde rust.

Veertien keer rallykampioen van het Midden-Oosten

Een van de weinige keren dat Todt in zijn twaalf jaar als FIA-voorzitter wel het nieuws haalde, was een dag na de terreuraanslagen in Parijs in 2015, waarbij meer dan 130 doden vielen. Hij benadrukte in een tv-interview dat er dagelijks toch echt dertig keer meer verkeersdoden vallen en wilde de al geplande minuut stilte voor al die verkeersdoden bij de naderende Grand Prix van Brazilië daarom maar beperkt aanpassen. De wereldvreemde opmerking kwam de FIA op een storm van kritiek te staan.

De 60-jarige Ben Sulayem werd geboren in Dubai, in de Verenigde Arabische Emiraten, in een steenrijke en invloedrijke familie. Zo was zijn vader adviseur van de heersende Maktoum-familie. Zijn broer Sultan Ahmed is vooraanstaand zakenman.

Net als zijn broer studeerde Ben Sulayem in de VS. Maar al vroeg werd hij aangetrokken tot het racen, in het bijzonder tot rallyrijden. Hij groeide uit tot een van de succesvolste Arabische coureurs ooit. Tussen 1986 en 2002 werd hij liefst veertien keer rallykampioen van het Midden-Oosten.

Na zijn actieve carrière stortte hij zich op de bestuurlijke kant van de racerij. Gestaag werkte hij zich daarna op in de autosportpiramide. Hij werd baas van de autosportbond van de Emiraten, kreeg daarna topbanen binnen de FIA en vorig jaar december werd hij als eerste niet-Europeaan verkozen tot FIA-voorzitter.

Daadkracht

Hij kreeg direct een hoofdpijndossier op zijn bord: de afhandeling van het vorige seizoen, waar een dubieus besluit van wedstrijdleider Michael Masi in de slotrace in Abu Dhabi leidde tot de wereldtitel van Max Verstappen.

Ben Sulayem toonde daadkracht; binnen twee maanden ontsloeg hij Masi. ‘Ik loop niet weg voor verantwoordelijkheid’, zei hij in juni in een interview met racesite Grandprix247. Vervolgens stelde hij voor het eerst in de FIA-historie een ceo aan om de organisatie minder stroperig en stoffig te maken. Bij races toonde hij zich graag tussen de coureurs op podiums.

Zijn daadkracht leidt ook tot wrevel. In september publiceerde de FIA op eigen houtje de racekalender voor 2023, terwijl dat moment normaliter nauwgezet wordt afgestemd met de teams en F1-rechtenhouder FOM. Daarbij zei Ben Sulayem dat de in zijn ogen goede mix van circuits te danken was aan het ‘degelijke beheer van de sport door de FIA’, terwijl feitelijk de FOM daarover gaat.

Daarmee porde Ben Sulayem in het delicate evenwicht tussen de FIA, FOM en de teams in de koningsklasse. Die complexe relatie gaat terug tot de jaren zeventig, toen de gewiekste zakenman en teameigenaar Bernie Ecclestone als eerste het enorme potentieel van de Formule 1 als tv-sport zag.

Ecclestone mobiliseerde de renstallen tegen de toen nog almachtige, maar amateuristisch gerunde FIA. De vele ruzies, dreigementen en overleggen mondden uit in de ‘grondwet’ van de Formule 1; de Concorde-overeenkomst. Daarin maakten de drie partijen afspraken over hoe de sport wordt gerund en het geld wordt verdeeld.

Contract doorpluizen

Dat gaat inmiddels om enorme bedragen. Vorig jaar noteerde de Formule 1 een omzet van ruim 2 miljard euro. De FIA deelt amper mee in de winst; de federatie overziet als regelgever enkel het kampioenschap en koerst als non-profitorganisatie dit jaar af op een miljoenentekort.

Het is niet duidelijk of Ben Sulayem meer erkenning, en dus meer geld, wil door zijn federatie nadrukkelijker te profileren als cruciale F1-pion. Wel is duidelijk dat de Formule 1 erg moet wennen aan een alom aanwezige FIA-voorzitter die niet terugdeinst voor confrontaties.

Ongetwijfeld zal Formule 1-baas Stefano Domenicali af en toe terugverlangen naar de onzichtbare Todt. Tegelijk weet hij dat hij nog bijna een eeuw aan de FIA vastzit. Dat heeft te maken met de megadeal die in 2001 werd gesloten tussen Ecclestone en voormalig FIA-baas Max Mosley. Daarbij werd afgesproken dat de FIA de commerciële rechten van de klasse tot het jaar 2110 ‘uitleent’ aan de FOM.

Gezien het tempo waarmee de relatie tussen de FIA en FOM is veranderd in krap een jaar is het niet uit te sluiten dat de eerste juristen inmiddels zijn ingeschakeld om dat vuistdikke contract nog eens door te pluizen. Wie weet zit er ergens een uitweg die van pas kan komen als er ooit een eigen raceklasse opgericht moet worden.