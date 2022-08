Steeds meer Rode Duivels spelen niet bij hun ploeg

Op de bank

Eden Hazard (Real Madrid)

Twee invalbeurten op drie, 39 minuten op 270, een gemiste strafschop tegen Celta. ’t Is vooral de buitenwacht die struikelt over die nonchalante penalty die Hazard (31) zaterdag verkwanselde, Trainer Carlo Ancelotti doet dat minder. Een speler die verdwaald is in zijn droom zal zich op training moeten bewijzen en tijdens de schaarse minuten die hij krijgt. Real heeft hem momenteel niet (hard) nodig en wint al drie jaar zonder hem.

Jan Vertonghen (Benfica)

Tegen Dinamo Kiev wacht hem dinsdag misschien hetzelfde lot. In vijf matchen voor Benfica heeft hij dit seizoen 1 minuut gespeeld. Zijn nieuwe trainer, Roger Schmidt, vindt dat de 35-jarige verdediger niet past in de risicovolle manier waarop hij zijn achterlijn wil laten spelen — lekker hoog, met veel ruimte in de rug. Voorzichtig kijkt Vertonghen uit naar andere opties.

Beeld Action Images via Reuters

Youri Tielemans (Leicester)

Coach Rodgers plaatste de invallersstatus van Tielemans (25) en de afwezigheid van Fofana tegen Southampton (dichtbij Chelsea) onder dezelfde noemer: “Door een systeemwissel. En omdat sommigen er met hun hoofd niet bij zijn.” Tielemans betaalde het gelag voor een mindere match tegen Arsenal. Tien dagen voor de transferdeadline wacht Leicester nog altijd op een acceptabel bod. De tijd tikt.

Dennis Praet (Leicester)

Torino kan/wil niet betalen wat Leicester City vraagt. En dus staat Praet (28) terug bij af. Een invalbeurt van 27 minuten, twee keer 90 minuten op de bank. Vorig seizoen slaagde hij er nog in om een gelijkaardige situatie te ontvluchten met een verhuur aan Torino. Rodgers zegt dat Praet zal blijven. Zou het?

Leander Dendoncker (Wolverhampton)

Een nieuwe Portugees van 50 miljoen is geland bij Wolves, Matheus Nunes. En dus moest Dendoncker (27) tegen Spurs wijken, na twee basisplaatsen op rij. Zorgwekkend is dat nog niet. Hij is een overlever. Op de een of andere manier is hij er tot nu toe altijd in geslaagd de concurrentie de baas te blijven.

Thorgan Hazard (Dortmund)

Vier keer in de kern, een keer in de basis, drie keer ingevallen. Minuten zal hij voldoende maken. Maar voor het derde seizoen op rij lijkt de tweede Hazard (29) geen absolute zekerheid meer te zijn bij een Dortmund.

Thomas Meunier (Dortmund)

Afgelopen week werd hij nog aan Barcelona en Man United gelinkt, maar voorlopig is hij er geen prioriteit. Meunier (30) focust zich op een seizoen knokken bij Dortmund. Tegen Freiburg werd hij aan de rust gewisseld. Tegen Werder Bremen zat hij afgelopen weekend voor het eerst op de bank ten bate van concurrent Wolf.

Beeld ANP / EPA

Divock Origi (AC Milan)

Hij heeft nog een achterstand op te halen. Origi (27) miste bijna de volledige voorbereiding bij Milan door blessureleed. Coach Stefano Pioli is zinnens om hem geleidelijk aan te brengen. Hem wacht een concurrentiestrijd met Giroud, Leao, Messias, Rebic en co.

Dries Mertens (Galatasaray)

Twaalf minuten bij zijn debuut tegen Giresunspor, vijfenveertig tegen Umraniyespor. Lang zal Mertens (35) niet meer op deze lange bank zitten. Zijn toploon van 4 miljoen netto moet renderen. Dat zijn Turkse coach hem rustig klaarstoomt, is logisch: de clubloze Mertens heeft geen voorbereiding in de benen.

Amadou Onana (Everton)

De invalbeurten worden langer. Negen minuten werden er dit weekend tegen Nottingham 33. De duurste aanwinst van Everton (21) moet zich aanpassen aan een veel snellere competitie en een veel hoger niveau. Dat zal gebeuren met vallen en opstaan. Een speler kijkt de ogen uit.

Beeld AP

Albert Sambi-Lokonga (Arsenal)

Twee keer ingevallen om de tijd te doden. Arsenal swingt door de Premier League, maar Sambi Lokonga (22) moet het stellen met een rol op het derde plan en amper drie minuten. Zicht op beterschap is er momenteel niet. Vorig seizoen deemsterde hij na een degelijke start helemaal weg.

Alexis Saelemaekers (AC Milan)

Een vinnige invalbeurt in de opener tegen Udinese heeft aan zijn status niets veranderd. De concurrentie met vorig seizoen is er enkel maar op toegenomen. En dus zal Saelemaekers (23) moeten vechten voor elke minuut.

Charles De Ketelaere (AC Milan)

Hij klopt aan, maar zijn trainer vindt het nog te vroeg om zijn basiself zomaar overhoop te gooien voor zijn duurste aanwinst. Ook voor De Ketelaere (21) geldt de geleidelijke weg. Bij Milan willen ze niks overhaasten.

Beeld REUTERS

Jérémy Doku (Rennes)

De snelheid is terug. De vinnige acties ook. Alleen de basisplaatsen nog. Doku (20) kan na een seizoen vol blessurezorgen nog geen aanspraak maken op een basisplaats bij de Franse challenger. Gisteren tegen Ajaccio kreeg hij 27 minuten.

In de tribune

Dedryck Boyata (Hertha BSC)

Club Brugge springt vandaag ‘to the rescue’. Nadat Hertha zijn aanvoerder drie matchen uit de kern weerde, heeft Boyata (31) in Brugge eindelijk weer wat perspectief.

Christian Benteke (DC United)

Ten vroegste volgende week zal hij kunnen debuteren voor zijn nieuwe Amerikaanse werkgever. Visumproblemen houden Benteke (31) voorlopig aan de kant.

Voor de buis

Michy Batshuayi (Chelsea)

Een nieuwe club heeft zich nog niet gemeld. Tien dagen voor het sluiten van de markt heeft Batshuayi (28) bij Chelsea geen rugnummer en dus geen perspectief op minuten.

Jason Denayer (geen club)

Het moet zijn dat hij kieskeurig is. Of clubs twijfelen aan de verhouding tussen zijn eisen en de kwaliteit. Denayer (27) heeft een aanbod op zak uit Saoedi-Arabië, maar geeft de voorkeur aan een avontuur in Europa. Hapt Valencia toe?

Adnan Januzaj (geen club)

In Marbella wacht hij op een nieuwe club. Ook Januzaj (27) heeft als vrije speler nog nergens onderdak gevonden, ondanks geruchten over een terugkeer naar de Premier League. Sowieso begint hij het seizoen met een achterstand.