Steeds meer jonge talenten vertrekken: jeugdopleiding Anderlecht op losse schroeven

#MadeInNeerpede. Het stempel dat jeugdproducten van Anderlecht krijgen, geldt voorlopig nog als een kwaliteitslabel in Europa. Maar hoelang nog? Op Neerpede maken ze zich zorgen over het grote aantal vertrekkers. Het zet de toekomst van de zo geroemde paars-witte jeugdopleiding op losse schroeven.

Alsmaar meer jonge talenten trekken de deur van de jeugdacademie achter zich dicht. ‘In Youth We Trust’ was lang het credo van Marc Coucke. De weg naar de rehabilitatie liep door Neerpede. Herinner u hoe de eigenaar die toen tevens voorzitter was op een persconferentie trots aankondigde dat Anderlecht elf jonge talenten een profcontract had gegeven. Vijf jaar later is de vraag of de jeugd van Anderlecht zélf nog wel vertrouwen heeft.

Julien Duranville vluchtte weg uit Anderlecht na amper elf wedstrijden in het A-team. Bounida, Lavia, Godts, Karetsas, Agyei, de 10-jarige Manzila die naar Club Brugge verhuisde, allemaal ketjes die de laatste jaren langs een achterpoortje vertrokken op Neerpede. Goudhaantjes die Anderlecht niet wist te verzilveren, noch sportief noch financieel.

Wat een verschil met de beginjaren van het ‘Purple Talents’-project op Neerpede. Romelu Lukaku werd kampioen met Anderlecht. Dennis Praet veroverde naast de Gouden Schoen ook drie landstitels, Tielemans en Dendoncker vierden elk twee paars-witte kampioenschappen. Ze vertrokken langs de grote poort én voor veel centen. In totaal cashte Anderlecht voor bijna 170 miljoen op zijn jeugdproducten, nadat ze hun sportieve meerwaarde hadden getoond bij het A-elftal.

Nu vertrekken alsmaar meer jongens nog voor ze in de buurt van de eerste ploeg zijn gekomen. En dat terwijl het nooit gemakkelijker was om door te stromen naar de A-kern. De entourages van sommige jongens, die snel geldgewin ambiëren, maken het niet eenvoudig voor Anderlecht om talenten langer aan zich te binden. Anderzijds speelt ook de sportieve laagconjunctuur van de laatste jaren een rol.

“Het is niet enkel Club Brugge of Racing Genk die onze talenten komt weghalen. Zelfs OHL deinst er niet voor terug om achter hen aan te komen. Als zelfs zij een interessanter sportief project kunnen voorstellen”, vertelt een insider.

Factor Kindermans

Nog een belangrijk element in de uittocht op Neerpede is de onzekerheid rond Jean Kindermans. Het hoofd van de jeugdopleiding kreeg eind vorig jaar zijn C4 van voorzitter Wouter Vandenhaute. Sindsdien is hij bezig aan zijn twee jaar durende vooropzeg. Kindermans wordt door veel fans als de architect van de talentenfabriek gezien. Dat uitgerekend hij opzij wordt geschoven, zet bij veel supporters kwaad bloed. Dat zijn salaris niet meer in lijn is met de budgettaire plannen, kon de gemoederen bij de fans niet bedaren. Sportieve baas Jesper Fredberg gaf aan Kindermans graag aan boord te willen houden, maar dat wordt niet zo simpel. De directeur jeugdopleiding van Anderlecht wordt intussen ook het hof gemaakt door Ajax.

Jean Kindermans (l.) en voorzitter Wouter Vandenhaute. Beeld Photo News

Anderlecht ziet niet alleen veel spelers vertrekken, het wordt voor de club ook hoe langer hoe moeilijker om zelf jonge talenten aan te trekken. Het sportieve plaatje oogt minder rooskleurig én de RSCA Football Academy is volgens velen toe aan een opknapbeurt.

“Ik herinner me het moment dat Youri Tielemans naar ons kwam”, vertelt een ancien van Neerpede. “Zijn papa had de infrastructuur nog niet gezien of hij wilde de aansluitingskaart van zijn zoon al tekenen. Gevraagd worden door Anderlecht, dat betekende dat je een van de uitverkorenen was. Daar was je trots op. Je zei al ja nog voor je gevraagd werd. Nu hebben we minstens drie tot vier gesprekken nodig om ouders te overtuigen voor Anderlecht te kiezen.”

Fredberg wil het vuur bij de jeugd van Anderlecht opnieuw aanwakkeren. Het moet de droom van elke speler zijn om ooit het truitje van de A-ploeg te dragen. Alleen lijkt dat truitje alsmaar minder aantrekkelijk. Die tendens omkeren, dat wordt een hele uitdaging.