‘Statistisch meer kans in sprint’: Wout van Aert schurkt tegen topvorm aan

Wout van Aert rijdt zeker geen anonieme Tour, alleen bleek zijn conditie tot dusver niet goed genoeg om zich echt te mengen voor dagsucces of geel. Van Aert lijkt ondanks het verschroeiende eerste deel van deze Tour nog hongerig. Zowel in de sprint als in een ontsnapping of tegen de chrono wil hij het straks proberen.

Maak eens een tussenbalans op. Hoe beoordeel je jezelf en wat zegt je lichaam?

“Ik kijk met gemengde gevoelens terug. Het was voor mij geen goeie eerste Tour-week. Ik voel dat ik beter word, maar ik heb nog niks kunnen rapen. Helemaal tevreden kan ik niet zijn, maar het voorbije weekend voelde ik me al een stuk sterker.”

Zet jij je zinnen op een ontsnapping of ga je je in de sprints mengen?

“Beide kunnen. Daarom was het ook goed om zondag mijn klassement te laten varen, zo krijg ik misschien meer ruimte als ik het in een overgangsetappe wil proberen.”

Er zijn wel wat snelle mannen naar huis, verwacht je dat er meer ontsnappingen tot de meet gaan reiken doordat er minder teams de controle gaan proberen te houden?

“Cavendish is er nog, Philipsen, Bouhanni. Sprinters genoeg en zij moeten het in die ritten doen. Het zou raar zijn mochten die teams de boel niet meer controleren. Met Ewan, Démare en Merlier zijn er wel een paar snelle jongens naar huis die moeilijk te kloppen zijn, statistisch verhoogt dat mijn kansen in de sprint.”

Ga je nu ook echt met een lead-out kunnen sprinten, nu Roglic er niet meer is?

“Net als in de vorige sprint ga ik Mike (Teunissen) in steun krijgen en Tony (Martin) is de enige andere ploegmaat die me kan afzetten. De andere jongens in het team zijn allemaal pure klimmers. Ze zijn maar met twee, maar het zijn wel twee heel sterke kerels.”

Tot dusver heb je alleen in Chateauroux meegesprint en daar werd je achtste. Maakte die spurt je iets wijzer?

“Toen ik daar moest aanzetten, had ik al iets te veel in de wind gereden waardoor ik niet echt aan sprinten toekwam. Mijn conditie is aan het verbeteren en in zo’n sprint is het vaak degene die nog overschot heeft die het verst komt.”

Hoever zit je van je topvorm af? Kan je dat in percentages uitdrukken?

“96,3 procent. (droog) Neen, zo makkelijk is het natuurlijk niet om dat in cijfertjes om te zetten. Ik kan wel zeggen dat ik niet meer op 80 procent zit of zo, dat hoor je weleens, ik zit echt wel dicht bij die 100. Het hangt alleen nog van details en kleine verbeteringen af.”

Wat zegt dat voor de tijdrit van volgende week, heb je die verkend?

“Neen. Primoz (Roglic) wel. Ik zal de beelden eens moeten bekijken, maar ik vernam dat het meer rechttoe, rechtaan is met minder hoogtemeters, dus dat moet me in principe beter liggen dan de vorige tijdrit in Laval (waar Van Aert vierde werd, SJH).”

De Olympische Spelen komen er nu snel aan. Je gaf al aan dat je daar vooral op de tijdrit mikt, maar met een stijgende vormcurve, kan je toch ook zomaar goed uit de verf komen in die wegrit?

“Ik heb hard aan de tijdrit gewerkt en ben daarin verbeterd in vergelijking met vorig jaar. Dat is zeker een groot doel, maar als ik de Tour goed doorkom, kan ik zeker ook in de wegrit presteren. Het is niet zo dat ik daar niet ambitieus aan de start kom.”

Heb jij net als Van Avermaet en De Gendt het gevoel dat het niveau in deze Tour een stuk hoger ligt dan de voorbije jaren?

“Ik rij zelf iets minder goed bergop, maar heb ook het idee dat het lastiger is. Vorig jaar lag het niveau al hoog, maar de laatste drie dagen was het echt oorlog om in de vroege vlucht te zitten. Je hebt in zo’n Tour altijd weleens een rit waarin je afziet, gewoon om bij het peloton te blijven. Dit jaar waren er dat al drie. Iedereen heeft drie dagen afgezien en toch gaan ze er gewoon opnieuw. Alleen sta ik niet aan de kant van zij die dat raar of verdacht vinden.”

Pogacar verbaast jou dus niet echt?

“Hij is sterker geworden. Vorig jaar had hij op dit moment vooral de koers ondergaan. Hij was de grootste concurrent van Primoz. Dat is nu anders. Het nummer dat hij zaterdag opvoerde, is zelden gezien, zeker van zo ver. Ik moest net ervoor lossen en heb 36 kilometer alleen gereden. Ik kan iedereen verzekeren dat dat heel ver is in zo’n etappe. Ik denk dus dat hij gewoon nog beter is.”