Statistieken geven Raman gelijk: hij is de meest efficiënte Anderlecht-spits

Zijn onvrede is niet ongegrond, de cijfers geven hem gelijk. Op basis van speelminuten is Benito Raman de meest efficiënte spits van Anderlecht. Raman uitte zijn frustraties na de verloren derby tegen Union, maar had diezelfde avond nog een onderhoud met Vincent Kompany.

Gevoelens opkroppen, daar doet Benito Raman (27) niet aan mee. Als er iets op zijn lever ligt, dan zal hij het zeggen. Alle mediatraining ten spijt. Vincent Kompany knipperde eens met de ogen toen hij op weg naar de perszaal in het Dudenpark in de gaten kreeg dat Benito Raman langs de lijn in gesprek was met de pers. “Deze situatie is voor mij onacceptabel.”

Kompany keek even in de ogen van de persverantwoordelijke, de blik zei meer dan genoeg: “Die was toch niet aangeduid om te praten?” Benito zal altijd Benito blijven, hij laat zich niet in een keurslijf stoppen. “Niemand zal mij een spreekverbod opleggen.”

Gek van Kouamé

Met het hart op de tong uitte Raman zijn frustraties over zijn huidige situatie bij Anderlecht. Geslachtofferd na de rode kaart voor Hoedt tegen Cercle Brugge terwijl hij tot dan de gevaarlijkste man was, ‘Yeah right!’ Gevolgd door een plek op de bank tegen Union, ten voordele van Christian Kouamé. De Ivoriaan die na twee weken Africa Cup nog maar twee trainingen in de benen had bij Anderlecht.

Kompany is gek van Kouamé, het profiel dat volgens hem het dichtst aanleunt bij de ideale spits voor zijn manier van spelen. Kouamé mocht tegen Union een hele wedstrijd blijven staan, ondanks zijn minimale inbreng. Overigens heeft Raman geen ongelijk als hij openlijk klaagt over het gebrek aan speelminuten. Zijn frustraties worden gestaafd door argumenten, statistieken die in zijn voordeel spreken.

Van de drie Anderlecht-spitsen verzamelde Raman dit seizoen de minste competitieminuten, maar desondanks kan hij wel het hoogste efficiëntiecijfer voorleggen. Raman speelde in 23 wedstrijden 1.047 minuten bij elkaar, daarin gaf hij vijf assists en scoorde hij zeven doelpunten. Daarmee was hij beslissend om de 87 speelminuten. Qua efficiëntie komt Joshua Zirkzee het dichtst in de buurt van Raman. De van Bayern München gehuurde spits kwam in evenveel wedstrijden als Raman in actie, maar maakte wel meer minuten: 1.444 om precies te zijn. Hij scoorde vaker (10 goals) en gaf meer assists (6 assists) dan Raman, maar in verhouding tot het aantal speelminuten was hij wel minder efficiënt. Zirkzee is beslissend voor Anderlecht om de 90 minuten.

Opvallend is dat geprefereerde optie Kouamé qua efficiëntie niet in de buurt komt van het duo Raman-Zirkzee. In zestien competitiematchen speelde hij 1.243 minuten, daarin was hij goed voor vier doelpunten en slechts één assist. Omgerekend zit Kouamé met die statistieken aan een beslissende actie om de 247 minuten, of eens om de twee en een halve wedstrijd.

Invalbeurten

De uitval van Raman was er dus geen van het ongeleid projectiel waarvoor hij in het verleden al vaker werd weggezet. In de uren na zijn ontgoochelde reactie richtte Raman overigens al snel het vizier op de bekerwedstrijd van donderdag tegen KAS Eupen. “We go on Thursday”, schreef hij op zijn Instastories. “Knop omdraaien en gas geven.”

In de entourage van de spits valt te horen dat die tweede reactie het resultaat is van een goed gesprek tussen Raman en Kompany na afloop van de derby, er is niets gebroken tussen speler en trainer. De twee hadden een onderhoud en daarmee lijkt de zaak gesloten, voorlopig toch. Want het spreekt voor zich dat Raman zich hoe langer hoe minder zal kunnen neerleggen bij zijn invallersstatuut. Afgelopen zomer wist Kompany Raman te overtuigen om voor Anderlecht te kiezen. In de gesprekken gaf hij aan dat er voor Raman een sleutelrol was weggelegd in het hoge pressingvoetbal dat Kompany nastreeft. De twee zaten snel op dezelfde lijn. Raman toonde zich bereid een financiële stap terug te zetten door te vertrekken bij Schalke 04 en een contract tot 2024 te tekenen in het Lotto Park. Raman startte de eerste zes competitiewedstrijden in de basis, maar verzeilde vanaf dan alsmaar vaker op de bank.

Op korte termijn zal er niet veel veranderen, maar als deze situatie blijft aanhouden, wil Raman op het einde van het seizoen opnieuw rond de tafel zitten met Anderlecht om zijn toekomst te bespreken. Want nog volgens zijn entourage is het niet de bedoeling dat hij nog drie seizoenen vrede zal nemen met invalbeurten van een kwartier of twintig minuten. Daarvoor is hij niet naar Anderlecht gekomen. Het is logisch dat geen enkele gemotiveerde speler blij is met een invallersrol.